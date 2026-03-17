Savaş var ama altın düşüyor! Herkes "bitti" derken, dev banka ters köşe tahmin yaptı
ABD-İsrail ve İran gerilimine rağmen ons altın 5.200 doların üzerinde tutunamadı, güçlü dolar ve yükselen faiz baskısı fiyatları aşağı çekti. Ancak UBS analistleri, kısa vadeli düşüşe rağmen altın için umutlu bakıyor. Uzayan çatışma ve küresel riskler sarı metali yeniden yukarı taşıyabileceği konusunda tahminde bulunuldu.
Küresel piyasalarda ons altın, ABD-İsrail ile İran arasında başlayan gerilimin ardından 5 bin 200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve zayıf bir seyir izledi.
Bu dönemde "yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları" dengesi piyasalarda daha fazla öne çıktı. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın tutmanın maliyetini artırırken, sarı metal beklenmedik bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Altında satış baskısı neden arttı?
Bu gelişmelerle birlikte “altında yükseliş trendi sona mı erdi” sorusu gündemde daha sık yer almaya başladı. Küresel finans kuruluşları da son gelişmeleri dikkate alan analizlerini güncelledi. İsviçre merkezli UBS, İran ile başlayan çatışma sürecinde altının zayıf performansına rağmen olumlu bir tablo çizdi.
Banka analistleri, geçtiğimiz yıl jeopolitik risklerdeki artış, düşük reel faizler ve borç endişelerinin etkisiyle ons altının yüzde 65 değer kazandığını hatırlattı. Mart ayındaki görünüm ise yatırımcıların likidite arayışıyla enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak değerlendirildi.
Kısa vadede altını baskılayan faktörler
Kısa vadede enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon kaygıları, güçlü dolar ve olası faiz artışı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten UBS, “Bunla altın için olumsuz ancak merkez bankaları ani politika faiz artırımları yapmadan önce enflasyon risklerini yakından takip edeceklerdir. Çatışmalar ne kadar uzarsa, riski de o kadar artar. Bu da altın için riskten korunma talebini destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca tarihsel verilerin, altının uzun vadede enflasyona karşı koruma aracı olma özelliğini koruduğuna işaret etti.
Uzun vadede beklenti pozitif
Altına yönelik talebin güçlü kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Banka, 2026 yılı sonuna kadar ons altının 5.900-6.200 dolar aralığına yükselebileceği öngörüsünü paylaştı.