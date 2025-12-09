SaxoBank'tan 2026 için sekiz çılgın tahmin!

Yapay Zeka krizi trilyon dolarlık zarara yol açacak

Hızla ve yeterince test edilmeden üretken yapay zeka sistemleri, 2026'da büyük hatalara, piyasa çöküşlerine ve kazalara yol açarak kriz yaratır.

Şirketler ve hükümetler, bu hatalı ve güvensiz dijital altyapıyı temizlemek ve onarmak için trilyonlarca dolarlık bir harcama yapmak zorunda kalır.

Yatırımcıların odağı, her şeyi otomatikleştiren "hype" odaklı şirketlerden, bu dijital karmaşayı düzeltebilen siber güvenlik, denetim ve "yapay zeka temizlikçilerine" kayar.