Sedanı tahtından etti... SUV otomobiller zirvede: İşte gövde tiplerine göre en çok tercih edilenler Otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 oldu. SUV otomobiller, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Türkiye otomobil pazarında bu yılın üç aylık döneminde gövde tipini göre en çok tercih edilenler...

Türkiye otomobil pazarında sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. 1 | 6

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih ediliyor. 2 | 6

Satılan her iki araçtan biri SUV Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 oldu. 3 | 6