Sekiz yılda neredeyse yarı yarıya eridi! Asgari ücret ile kaç gram altın alınıyor?

"2025’te asgari ücret kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, asgari ücret/gram altın paritesindeki kayıplar dikkat çekiyor. 2016 yılında, 1300 TL olan asgari ücretle 10 gram altın alınabilirken, bugün 17 bin TL’lik asgari ücretle yalnızca 5,65 gram altın alınabiliyor. Bu durum, son 8 yılda asgari ücretin altın karşısında neredeyse yarı yarıya eridiğini gösteriyor. 1 | 6

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; asgari ücret, her yıl Aralık ayında kamuoyunda tartışmaların odağı olurken, bu yıl tartışmalar daha erken başladı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamların ardından, bu yıl “normalleşme” sürecinde Temmuz ayında zam yapılmamıştı. Gözler şimdi 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Hâlihazırda asgari ücret net 17 bin TL olarak uygulanıyor. 2 | 6

Masadaki seçenekler Hükümet, işverenler ve işçi sendikalarının beklentileri farklılaşırken, masada iki ana seçenek bulunuyor. İlk seçenek, 2024 yılında gerçekleşen enflasyonun baz alınması. Bu durumda asgari ücrete yaklaşık %40 oranında zam yapılabilir. Diğer seçenek ise 2025 yılı için beklenen enflasyonun baz alınması ve bu durumda yüzde 25 civarında bir zam gündeme gelebilir. 3 | 6