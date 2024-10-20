Sekiz yılda neredeyse yarı yarıya eridi! Asgari ücret ile kaç gram altın alınıyor?
Asgari ücret ile gram altın arasındaki parite son yıllarda ciddi şekilde geriledi. 2016’da 1300 TL asgari ücretle 10 gram altın alınabilirken, bugün 17 bin TL ile sadece 5,65 gram altın alınabiliyor. 2025 asgari ücreti için ise yüzde 25 zam beklentisi öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...
"2025’te asgari ücret kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, asgari ücret/gram altın paritesindeki kayıplar dikkat çekiyor. 2016 yılında, 1300 TL olan asgari ücretle 10 gram altın alınabilirken, bugün 17 bin TL’lik asgari ücretle yalnızca 5,65 gram altın alınabiliyor. Bu durum, son 8 yılda asgari ücretin altın karşısında neredeyse yarı yarıya eridiğini gösteriyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; asgari ücret, her yıl Aralık ayında kamuoyunda tartışmaların odağı olurken, bu yıl tartışmalar daha erken başladı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamların ardından, bu yıl “normalleşme” sürecinde Temmuz ayında zam yapılmamıştı. Gözler şimdi 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Hâlihazırda asgari ücret net 17 bin TL olarak uygulanıyor.
Masadaki seçenekler
Hükümet, işverenler ve işçi sendikalarının beklentileri farklılaşırken, masada iki ana seçenek bulunuyor. İlk seçenek, 2024 yılında gerçekleşen enflasyonun baz alınması. Bu durumda asgari ücrete yaklaşık %40 oranında zam yapılabilir. Diğer seçenek ise 2025 yılı için beklenen enflasyonun baz alınması ve bu durumda yüzde 25 civarında bir zam gündeme gelebilir.
Alım gücü geriliyor
Son yıllarda asgari ücrette yapılan yüksek zam oranlarına rağmen, enflasyonist baskılar alım gücünü geriletti. Bu durum, özellikle asgari ücret ile gram altın arasındaki paritede belirgin hale geldi. 2016 yılında asgari ücretle 10 gram altın alınabilirken, 2017’de bu oran 9 grama, 2018 ve 2019’da ise 7 gram altına geriledi. 2020 sonrası altın fiyatlarındaki hızla yükseliş, asgari ücretin gram altın karşısındaki alım gücünü 5 gram seviyelerine kadar düşürdü.