Sektördeki düşüşe rağmen büyük artış! İkinci el lüks saatte yatırımcısına en çok kazandıran 10 model

2024 yılı, lüks saat piyasası için zorlayıcı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. WatchCharts ve Morgan Stanley’nin yayımladığı rapora göre, saat fiyatları ikincil piyasada Mayıs 2022’de zirve yaptıktan sonra tam dokuz çeyrektir düşmeye devam ediyor. 1 | 15

Özellikle Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markaların bazı modelleri halen perakende fiyatlarının üstünde işlem görüyor. Rolex modellerinin %63'ü, Audemars Piguet modellerinin %60'ı ve Patek Philippe'in %41'i, piyasalarda talep görmeye devam ediyor. Ancak bu süreçte piyasanın aşırı envanter yükü, fiyatların genel olarak düşmesine neden oluyor. 2 | 15

Piyasanın düşmesine rağmen, yatırımcılar hâlâ ikinci el saatlerden kazanç sağlayabiliyor. Özellikle sosyal medyada trend olan ve sınırlı sayıda üretilen modeller yatırımcıları cezbederken, Rolex Oyster Perpetual Turkuaz Celebration gibi renkli kadranlı saatler öne çıkıyor. WatchCharts CEO'su Charles Tian'a göre, piyasadaki likidite azalırken, fiyatların düştüğünü gören yatırımcılar saatlerini hızla nakde çevirmeye çalışıyor. 3 | 15