Seradaki boş zamanı fırsata çevirdi: Şimdi günde 75 ton süt üretiyor
İzmir’in Bergama ilçesinde seracılıkla uğraşan Arzu Şentürk Salık, tarımsal üretimin yavaşladığı dönemi değerlendirmek amacıyla başladığı hayvancılığı yıllar içinde dev bir işletmeye dönüştürdü. Yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı tesiste günlük 75 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiriliyor.
İzmir’in Bergama ilçesinde sera üretimi yapan 38 yaşındaki Arzu Şentürk Salık, tarımsal faaliyetlerin azaldığı temmuz-ekim dönemini değerlendirmek amacıyla 14 yıl önce hayvancılık sektörüne adım attı. Yaklaşık 1500 dönümlük arazide 500 büyükbaş hayvanla kurulan işletme, zaman içinde kapasitesini önemli ölçüde artırdı.
Bugün AB onaylı ve hastalıklardan ari sertifikasına sahip tesiste, 2 bin 200’ü sağmal olmak üzere toplam 4 bin 500 hayvan bulunuyor. Çiftlikte günlük yaklaşık 75 ton çiğ süt üretimi yapılıyor.
Çiftlikte yapay zeka dönemi
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aileden geldiğini belirten Salık, tarım ve hayvancılık alanında ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.
Hayvancılığa, tarımsal üretimin sınırlı olduğu dönemde ek gelir oluşturmak amacıyla başladıklarını ifade eden Salık, işletmeye klasik Türk filmi Süt Kardeşler’nden esinlenerek isim verdiklerini anlattı. Çiftlikteki barınaklara da film karakterlerinden “Şaban”, “Damat”, “Afife” ve “Melek” isimlerini verdiklerini dile getirdi.
Salık, teknolojik altyapının işletmenin büyümesinde önemli rol oynadığını belirterek, yapay zeka destekli sürü yönetim sistemleri ve akıllı tasmalar sayesinde hayvanların sağlık durumlarını ve gelişim süreçlerini anlık takip ettiklerini söyledi.
"Şu an hayvanın ne zaman doğum yapacağı, tohumlanacağı, hangi hastalıklarının olabileceğini sürü yönetiminden takip ediyoruz. Zaten bütün değerlerimiz annesi, babası, hangi hastalığa yakalandı-yakalanmadı, bunlar kurulduğumuz günden beri takip ediliyor. Yapay zekanın artması, teknolojinin ilerlemesiyle de çiftliğimize bunu entegre ederek verilerimizi çok daha iyi kontrol ediyoruz, yönetiyoruz. Şu anda hayvan başı günlük sütte 41 litredeyiz. İlk başladığımızda 36 litrelerdeydik. Bu verimi artırmak çok kolay olmuyor."
Enerjisini güneşten karşılıyor
Salık, işletmenin enerji ihtiyacını kurdukları güneş enerji santralinden sağladıklarını belirterek, ayrıca 700 baş kapasiteli yeni bir tesis kurarak besi hayvancılığına başlamayı planladıklarını ifade etti.
"Türkiye’de ilk 5 arasındayız"
İşletmenin sorumlu veteriner hekimi Mehmet Köroğlu ise hayvan sağlığı ve verimlilik konusunda önemli başarı elde ettiklerini söyledi.
“Buzağı ölümlerinde yüzde 1,2 gibi çok iyi bir seviyedeyiz. Sağlık verileri, süt verimi ve kalitesi anlamında Türkiye'deki büyük işletmeler içerisinde ilk 5 arasındayız.”
Köroğlu, tesis bünyesindeki kompost makinesi sayesinde hayvan gübrelerinin yataklık malzemesine dönüştürüldüğünü, böylece hem çevresel sürdürülebilirlik sağlandığını hem de ekonomik katkı elde edildiğini kaydetti.