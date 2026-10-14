Servet biriktirmenin 98 yıllık sırrı: Üstelik herkes uygulayabilir

Analizde, borsada yüksek kazanç elde etmek için sürekli hisse alıp satmanın veya piyasaları anlık olarak takip etmenin gerekli olmadığı vurgulandı. Bunun yerine düzenli yatırım yapmanın ve yatırımları uzun yıllar elde tutmanın etkili bir strateji olabileceği ifade edildi.