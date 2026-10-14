Servet biriktirmenin 98 yıllık sırrı: Üstelik herkes uygulayabilir
ABD borsasının yaklaşık bir asırlık performansı, düzenli yatırımla uzun vadede büyük bir servet biriktirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre yüksek kazanç için sürekli hisse alıp satmak gerekemezken iki basit yöntemi uygulamak yeterli olabiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD borsasının en önemli göstergelerinden S&P 500 endeksinin 98 yıllık performansı, uzun vadeli yatırımın servet oluşturmadaki etkisini yeniden gündeme taşıdı. The Motley Fool tarafından yayımlanan analizde, düzenli yatırım ve bileşik getiri sayesinde küçük tutarlarla başlayan birikimlerin yıllar içinde önemli seviyelere ulaşabileceği belirtildi.
98 yıllık getiri dikkat çekiyor
ABD'nin halka açık en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksi, 1928 yılından bu yana yıllık ortalama yaklaşık yüzde 10 getiri sağladı. Endeksin performansı, ekonomik krizler ve sert piyasa düşüşlerine rağmen uzun vadede yatırımcılarına önemli kazançlar sundu.
Analizde, borsada yüksek kazanç elde etmek için sürekli hisse alıp satmanın veya piyasaları anlık olarak takip etmenin gerekli olmadığı vurgulandı. Bunun yerine düzenli yatırım yapmanın ve yatırımları uzun yıllar elde tutmanın etkili bir strateji olabileceği ifade edildi.
Son 10 yılda ortalamanın üzerine çıktı
S&P 500 endeksini takip eden Vanguard S&P 500 ETF (VOO), analizde örnek gösterilen yatırım araçları arasında yer aldı.
Fonun son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15,3 getiri sağladığı belirtildi. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada, 1.000 dolarlık başlangıç yatırımının beş yıl sonunda yaklaşık 2 bin 38 dolara ulaşabileceği aktarıldı.
Söz konusu büyümenin temelinde, yatırım getirilerinin yeniden kazanç üretmesini sağlayan bileşik getiri etkisi bulunuyor.
Düzenli yatırımla birikim nasıl büyüyor?
Uzun vadeli yatırımın etkisini ortaya koymak amacıyla yıllık yüzde 10 getiri varsayımıyla yapılan hesaplamalar, yatırım süresi uzadıkça birikimin önemli ölçüde artabileceğini gösteriyor.
Her ay 500 dolar yatırım yapan bir kişinin, yıllık yüzde 10 nominal getiri ve aylık bileşik getiri varsayımıyla 5 yıl sonunda yaklaşık 38 bin 719 dolar, 10 yıl sonunda 102 bin 422 dolar biriktirebileceği hesaplanıyor.
Aynı koşullarda yatırımın 20 yıl sürdürülmesi durumunda toplam birikim yaklaşık 379 bin 684 dolara, 24 yılın sonunda ise 594 bin 846 dolara ulaşabiliyor.
Böylece 24 yıl boyunca yatırılan toplam 144 bin doların, varsayımsal getirilerle birlikte yaklaşık 595 bin dolara yükselmesi mümkün oluyor.
Uzun vadeli yatırımda sabır öne çıkıyor
Analizde, borsaların her yıl yükselmediği ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sert kayıpların yaşanabileceği hatırlatıldı.
Bununla birlikte geçmiş performans, düzenli yatırım yapan ve kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yatırımlarını koruyan kişilerin uzun vadede önemli birikimler oluşturabildiğini gösteriyor.
Öte yandan hesaplamaların varsayımsal getirilere dayandığı, geçmiş performansın gelecekteki kazançları garanti etmediği ve enflasyon, vergi, fon giderleri ile kur değişimlerinin yatırımın gerçek değerini etkileyebileceği belirtiliyor.