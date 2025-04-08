'Servet Haritası' açıklandı! Milyarderler yaşamak için buraları tercih ediyor: İşte dünyanın en zengin şehirleri!
Teknoloji devlerinin kalbinin attığı, lüks yaşamın merkezlerinden biri haline gelen bazı şehirler, zengin nüfusuyla adeta dünya servetinin yönünü belirliyor. Bir yanda 800'ü aşkın ultra zenginle zirvede oturanlar, diğer yanda son 10 yılda milyoner sayısını yüzde 125 artırarak büyük çıkış yakalayanlar... Servet haritası değişiyor, bazı şehirler hızlı tırmanırken, bir zamanların gözde metropolleri sıralamada geriliyor. İşte milyonerlere ve milyarderlere ev sahipliği yapan dünyanın en zengin 25 şehri ve Türkiye'nin "milyarderler endeksi"ndeki son durumu...
Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı alanında uzman Henley & Partners ile küresel veri istihbarat firması New World Wealth iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025” raporu yayımlandı. ABD, listeye 11 şehirle girerek en zengin 50 şehir sıralamasında liderliğini bu yıl da sürdürdü.
İşte dünyada en çok milyoner ve milyarderi barındıran dünyanın en zengin 25 şehri ve Türkiye'deki milyonerlerin son durumu!
25 - Cenevre (İsviçre)
Milyoner sayısı: 70 bin 200
Milyarder sayısı: 14
24 - Delhi (Hindistan)
Milyoner sayısı: 31 bin 200
Milyarder sayısı: 16