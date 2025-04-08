'Servet Haritası' açıklandı! Milyarderler yaşamak için buraları tercih ediyor: İşte dünyanın en zengin şehirleri!

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı alanında uzman Henley & Partners ile küresel veri istihbarat firması New World Wealth iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025” raporu yayımlandı. ABD, listeye 11 şehirle girerek en zengin 50 şehir sıralamasında liderliğini bu yıl da sürdürdü.

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