Sezonun ilk üzümü hasat edildi! Fiyatı cep yakacak
Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk örtü altı üzüm hasadı başladı. “Yalova incisi” cinsi üzümler, yüksek fiyatıyla dikkat çekerken Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderilmeye başlandı.
Türkiye’de turfanda üzüm üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Silifke’de sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Atakent Mahallesi’nde üretici Mustafa Sak’a ait serada toplanan üzümler, kilogramı 600 liraya kadar ulaşan fiyatlarla ihracata gönderildi.
Silifke’de örtü altında yetiştirilen üzümlerin kesimine başlanırken üreticiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor. İlk hasadı gerçekleştiren üretici Mustafa Sak, bu yıl ürün kalitesinden ve piyasa ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Sak, “Silifke’de üzümde ilk hasadı gerçekleştirdik. Sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 6 dönümlük serada üretim yaptığını belirten Mustafa Sak, bu sezon yaklaşık 17 ton rekolte hedeflediklerini açıkladı. Örtü altı üretimin erkenci avantaj sağladığını belirten Sak, Silifke’de yetiştirilen ürünlerin hem iç piyasada hem de ihracatta yoğun talep gördüğünü söyledi.
Silifke’de yetiştirilen turfanda üzümler yalnızca Türkiye pazarında değil, yurtdışında da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa’ya yapılan ihracat dikkat çekiyor. Bölgedeki üreticiler, erkenci ürün avantajı sayesinde sezonun ilk döneminde daha yüksek fiyatlardan satış yapabiliyor.
Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, iç piyasada üreticiden 300-350 liraya çıkan üzümlerin tüketiciye 500-600 lira seviyelerinde ulaştığını söyledi. İhracat tarafında ise kilogram fiyatının 600 liraya kadar çıktığını belirten Gürbüz, turfanda üretimin ekonomik değerinin her geçen yıl arttığını ifade etti.
Mersin, Türkiye’nin turfanda üzüm üretiminde stratejik merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle Silifke, Erdemli ve Mezitli ilçeleri üretimde öne çıkıyor. Geçmişte daha küçük alanlarda yapılan üretimin bugün yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştığı belirtiliyor.
Bölgede yıllık üzüm üretiminin 8 ila 10 bin ton arasında değiştiği ifade ediliyor. Ürünlerin önemli bölümü Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa pazarına gönderiliyor.