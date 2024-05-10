Sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası: İşte faizsiz en fazla alınabilecek kredi ve şartları...

Kredi çekmeden önce ilk yapılması gereken ihtiyacın tam olarak belirlenmesi… Ardından da bankaların sunduğu farklı tekliflerin karşılaştırılması. Bankaların faiz oranları ve vade sürelerinde ciddi değişiklikler olabiliyor. Ayrıca bazı bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar arasında en fazla alınabilecek kredi 30 bin TL olarak görünüyor. Bu rakam ise taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi şeklinde bütünleşik olarak veriliyor.

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