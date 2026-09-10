Sıfır otomobilde etiketle satış fiyatı koptu bazı modellerde fark 600 bin TL’yi aştı

Yeni Logan expression Eco-G 120 auto versiyonunda liste fiyatı 1 milyon 709 bin TL iken kampanyalı fiyat 1 milyon 560 bin TL’ye kadar indi. Bu da 149 bin TL’lik fark anlamına geliyor. Daha erişilebilir modellerde bile makas artık küçümsenecek düzeyde değil.