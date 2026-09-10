Sıfır otomobilde etiketle satış fiyatı koptu bazı modellerde fark 600 bin TL’yi aştı
Sıfır otomobil pazarında vitrine yazılan fiyat ile alıcının karşısına çıkan gerçek satış fiyatı arasındaki fark yeniden büyüdü. Eylül ayı kampanyaları, yetkili bayi teklifleri ve marka bazlı avantajlar incelendiğinde birçok modelde yüz binlerce liralık makas oluştuğu görülüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Eylül kampanyalarında en dikkat çekici örneklerden biri Toyota Land Cruiser Prado oldu. Büyük SUV sınıfındaki modelde yaklaşık 4 milyon 920 bin TL’lik fiyat avantajı dikkat çekti. Bu tablo, üst segmentte bile liste fiyatı ile fiili satış fiyatı arasında dev bir boşluk oluşabildiğini gösterdi.
Skoda’nın Superb modelinde açıklanan güncel kampanyalarda yaklaşık 974 bin TL’ye ulaşan indirim öne çıktı. Büyük sedan sınıfında bu seviyedeki fark, tüketicinin artık yalnızca markaya değil bayinin sunduğu son rakama odaklandığını ortaya koyuyor.
Yetkili bayi stoklarında yer alan Trafic Combi 5+1 Grand Confort versiyonunda liste fiyatı 2 milyon 277 bin TL iken kampanyalı fiyat 1 milyon 847 bin TL’ye kadar indi. Böylece fark 430 bin TL’ye ulaştı. Ticari kullanım tarafında da makasın sert biçimde açıldığı görülüyor.
Austral esprit alpine mild hybrid versiyonunda liste fiyatı 3 milyon 297 bin TL seviyesinde bulunurken kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 900 bin TL’ye düştü. Aradaki 397 bin TL’lik fark, SUV sınıfında da ciddi pazarlık alanı oluştuğunu gösteriyor.
Master Kamyonet L2 Tek Kabin 170 hp versiyonunda liste fiyatı 2 milyon 161 bin TL, kampanyalı fiyat ise 1 milyon 817 bin TL olarak öne çıktı. Böylece fark 344 bin TL’ye ulaştı. Hafif ticari tarafta da fiyat listesine bakıp karar vermek zorlaştı.
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonunda liste fiyatı 2 milyon 39 bin TL olurken kampanyalı fiyat 1 milyon 777 bin TL’ye kadar indi. Aradaki 262 bin TL fark, kompakt SUV sınıfında da kampanyaların belirleyici hale geldiğini gösteriyor.
Peugeot 408 son fiyat listelerinde dikkat çeken modeller arasına girdi. Modelde yaklaşık 250 bin TL seviyesinde fiyat avantajı öne çıktı. Bu fark, tasarım odaklı C segmenti ve crossover çizgisindeki araçlarda da makasın büyüdüğünü gösteriyor.
Hyundai’nin Eylül kampanyalarında Tucson için 130 bin TL ile 152 bin TL arasında değişen indirimler öne çıktı. Özellikle SUV pazarında talebin yüksek seyrettiği dönemde bu seviyedeki avantaj, rekabetin ne kadar sertleştiğini gösteriyor.
Yeni Logan expression Eco-G 120 auto versiyonunda liste fiyatı 1 milyon 709 bin TL iken kampanyalı fiyat 1 milyon 560 bin TL’ye kadar indi. Bu da 149 bin TL’lik fark anlamına geliyor. Daha erişilebilir modellerde bile makas artık küçümsenecek düzeyde değil.
Yeni Clio evolution plus TCe EDC 115 hp versiyonunda liste fiyatı 1 milyon 841 bin 667 TL olarak görünürken kampanyalı fiyat 1 milyon 695 bin TL’ye indi. Böylece fark 146 bin 667 TL oldu. B sınıfı hatchback tarafında da gerçek satış fiyatı listeyi belirgin biçimde aşağı çekiyor.
Kia cephesinde Stonic için 130 bin TL indirim öne çıktı. Şehir içi kullanıma dönük küçük SUV sınıfında bu seviyedeki fark, giriş ve orta segmentte fiyat rekabetinin çok daha sert yaşandığını gösteriyor.
Markanın resmi kampanyasında Yeni Clio için başlangıç fiyatı 1 milyon 715 bin TL olarak duyurulurken liste fiyatı 1 milyon 830 bin TL seviyesinde bulunuyor. Böylece başlangıç seviyesinde dahi 115 bin TL’lik fark oluşuyor.
Renault Boreal için duyurulan kampanyalı başlangıç fiyatı 2 milyon 269 bin TL oldu. Liste fiyatı 2 milyon 379 bin TL seviyesindeki modelde fark 110 bin TL’ye ulaştı. Yeni model olmasına rağmen kampanya dilimine girmesi dikkat çekti.
Nissan cephesinde X-Trail için 100 bin TL nakit alım indirimi dikkat çekti. Bu avantaj doğrudan etiket fiyatını aşağı çekerken, özellikle aile SUV’larında markaların satış ivmesini korumak için indirim alanı açtığını gösteriyor.
Hyundai’nin kampanyalarında i20 için 88 bin TL indirim öne çıktı. B sınıfında fiyatların zaten yüksek olduğu düşünüldüğünde bu fark daha da görünür hale geliyor. Küçük sınıfta bile liste ile son satış fiyatı arasındaki mesafe büyümüş durumda.
Ortaya çıkan tablo sıfır otomobil almak isteyenler için tek bir gerçeği öne çıkarıyor. Fiyat listesi artık yalnızca başlangıç noktası. Gerçek satış fiyatı ise kampanya, stok, finansman ve bayi teklifine göre ciddi biçimde değişebiliyor.
Bu nedenle alıcıların yalnızca markanın açıkladığı liste fiyatına değil, ay içindeki kampanyalara ve yetkili satıcının verdiği son teklife de bakması gerekiyor. Özellikle yüksek fiyatlı modellerde yüz binlerce liralık fark, kararın zamanlamasını da en az model seçimi kadar önemli hale getiriyor.