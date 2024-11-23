Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları! Markalar kampanya yarışına başladı: Sıfır faiz ve indirimler
Yıl sonuna özel otomobil kampanyaları hız kazandı. BMW, Fiat, Renault, Hyundai ve diğer markalar, sıfır faizli krediler, büyük nakit indirimler ve uygun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni yıldan önce otomobil almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte Marka marka sıfır araç otomobil satışında öne çıkan kampanyalar ve detayları...
Yılın son aylarına girilirken otomobil markaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalar sunuyor. İndirimler, sıfır faizli kredi imkanları ve uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken bu kampanyalar, araç almayı planlayanlar için büyük fırsatlar yaratıyor. BMW, Fiat, Renault, Hyundai gibi birçok marka, modellerine özel kampanyalarıyla öne çıkarken, yeni yıldan önce araç sahibi olmak isteyenler kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İşte marka marka tüm detaylar...
ALFA ROMEO
Tonale: 310.000 TL’ye varan indirim.
Stelvio: %13 nakit indirim avantajı.
Giulia: 500.000 TL’ye 12 ay %1.99 faiz fırsatı.
BMW
3 Serisi Sedan, i4, X1, X2: 1.750.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faizli kredi.
i5: 2.500.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
i7 ve X7: 4.000.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
X3: 2.500.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
1 Serisi: 500.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe: 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
7 Serisi: 6.000.000 TL’ye 6 ay %0 faiz, 12 ay %1.99, 24 ay %3.19 faiz.
CITROEN
Ami: 120.000 TL’ye 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL’ye 12 ay %1.99 faiz.
C4, C4 X, Elektrikli E-C4, Elektrikli E-C4 X modelleri: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
C5 Aircross: 300.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.