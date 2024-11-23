Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları! Markalar kampanya yarışına başladı: Sıfır faiz ve indirimler

Yılın son aylarına girilirken otomobil markaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalar sunuyor. İndirimler, sıfır faizli kredi imkanları ve uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken bu kampanyalar, araç almayı planlayanlar için büyük fırsatlar yaratıyor. BMW, Fiat, Renault, Hyundai gibi birçok marka, modellerine özel kampanyalarıyla öne çıkarken, yeni yıldan önce araç sahibi olmak isteyenler kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İşte marka marka tüm detaylar...

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