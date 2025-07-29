Haziran ayında ÖTV'deki yüzde 15,71'lik artış alkol ve tütün ürünlerine zam olarak dönmüştü. ÖTV zammı sonrası ilk artışlar JTI (Japon Tobacco International) ürünlerinde görülmüştü. 29 Temmuz 2025 itibarıyla JTI grubundaki sigaralarda fiyatlar bir kez daha yükseldi. 1 | 9

Son zamla birlikte, sigara fiyatlarında ilk kez üç hane görülmüş oldu. Herkes sigaraya bir ayda gelen ikinci zammın sebebini merak ederken, açıklama Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. Aybaş, sigaraya gelen ilk zammın vergi zammı olduğunu, ikinci zammın ise maliyet zammı olduğunu belirterek JTI grubunun toplam 11 TL olan zam tutarını 2 taksitte yansıttığını açıkladı. 2 | 9

Gelen zamların ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da yeni zamlı fiyat listesini paylaştı. 3 | 9

JTI: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere JTI grubundaki en ucuz sigara 85 TL'ye en pahalı sigara 100 TL'ye, tütün ise 215 liraya çıktı. 4 | 9

BAT (British American Tobacco): En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? ÖTV zammı sonrası BAT grubunda en ucuz sigara 80 lira, en pahalı sigara 96 liraya yükselmişti. BAT grubunun sigara fiyatında henüz bir değişiklik yok. 5 | 9

Captaın Black: En ucuz ve en pahalı sigara kaç para oldu? Son zamla birlikte Captaın Black gurubunda sigaraların 85 TL'ye yükseldiği görüldü. 6 | 9

Imperial Tobacco: En ucuz ve en pahalı sigara kaç para oldu? Imperial Tobacco'nun 10 Temmuz'da gelen zamla birlikte bünyesindeki en ucuz sigara 79 liraya en pahalı sigara ise 93 liraya yükselmişti. Ancak grup henüz yeni bir zam duyurmadı. 7 | 9

Philip Morris: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar? Philip Morris grubu en son 9 Temmuz'da zamla birlikte en ucuz sigarasını 85 lira, en pahalı sigarasını da 94 lira olarak güncellemişti. Bu ay içinde henüz yeni bir zam yansıtılmadı. 8 | 9