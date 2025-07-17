TÜİK, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için belirleyici olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endesi’ni (Yİ-ÜFE) açıklamıştı.

Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV gereği sigara, alkollü içkiler ve akaryakıttan alınan maktu ve asgari maktu vergi tutarları ocak-temmuz arasında gerçekleşen Yİ-ÜFE olan yüzde 15,71 oranında artırıldı.