Sigaraya zam yağmur gibi yağıyor! İşte marka marka güncel sigara fiyatları
Sigara zamları yağmur gibi yağıyor. ÖTV zammı sonrası başlayan zam furyasında firmalar ikinci tura dönüyor. JTI, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ve TT grupları bünyelerinde sigaralara zam yaptı. ÖTV zamlarını sigaralarına yansıtan ilk grup olan JTI, ikinci zammını da yaptı. Fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak. Peki 17 Temmuz 2025 itibarıyla güncel sigara fiyatları ne kadar? Piyasadaki en ucuz sigaranın fiyatı ne kadar oldu? İşte zamlı sigara fiyatları...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı Haziran enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon netleşmişti.
TÜİK, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için belirleyici olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endesi’ni (Yİ-ÜFE) açıklamıştı.
Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV gereği sigara, alkollü içkiler ve akaryakıttan alınan maktu ve asgari maktu vergi tutarları ocak-temmuz arasında gerçekleşen Yİ-ÜFE olan yüzde 15,71 oranında artırıldı.
Böylece maktu vergi tutarı 10,50 liradan 12,1495 liraya, asgari maktu vergi tutarı da 36,626 liradan 42,378 liraya çıkarıldı.