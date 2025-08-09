Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV), TÜİK'in açıkladığı altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) olan yüzde 15,71 oranında arttırılmasının ardından tütün mamulleri ürünlerine de art arda zam haberleri gelmeye başladı. 1 | 8

JTI, BAT ve Philip Morris sigara gruplarına zam geldiği duyurulmuştu. Son olarak, TT grubuna da zam geldi. Bu zammın ardından bütün sigara grupları zamlanmış oldu. Peki, gelen zamların ardından grupların en pahalı ve en ucuz sigaraları ne kadar oldu?

TT grubu sigara fiyatları TT grubunda zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 82 TL'ye yükselirken; en pahalısı 100 TL oldu.

JTI grubuna ikinci zam! JTI sigara grubuna kısa sürede iki zam yapıldı. Zamların ardından grubun en ucuz sigarası 85 TL, en pahalı sigarası da 100 TL oldu.

BAT grubu zamlı sigara fiyatları British American Tobacco (BAT) grubuna gelen zam 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmuştu. Grubun güncel en ucuz sigara fiyatı 85 TL, en pahalı sigarası ise 100'ye çıktı.

Philip Morris'e de zam geldi! Philip Morris Grubu'na gelen ikinci zamla birlikte, en ucuz sigara 90 TL'ye, en pahalı sigara ise 100 TL'ye yükseldi.