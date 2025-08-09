Sigaraya zamlar peş peşe geliyor! Bugün hangi sigara grubuna zam geldi? (9 Ağustos 2025)
ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarına art arda zam haberleri gelmeye devam ediyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarının ardından, TT sigara grubuna da geldi. Peki, zammın ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos 2025 itibarıyla güncel sigara fiyatları...
Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV), TÜİK'in açıkladığı altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) olan yüzde 15,71 oranında arttırılmasının ardından tütün mamulleri ürünlerine de art arda zam haberleri gelmeye başladı.
JTI, BAT ve Philip Morris sigara gruplarına zam geldiği duyurulmuştu. Son olarak, TT grubuna da zam geldi. Bu zammın ardından bütün sigara grupları zamlanmış oldu.
Peki, gelen zamların ardından grupların en pahalı ve en ucuz sigaraları ne kadar oldu?
TT grubu sigara fiyatları
TT grubunda zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 82 TL'ye yükselirken; en pahalısı 100 TL oldu.
JTI grubuna ikinci zam!
JTI sigara grubuna kısa sürede iki zam yapıldı. Zamların ardından grubun en ucuz sigarası 85 TL, en pahalı sigarası da 100 TL oldu.
BAT grubu zamlı sigara fiyatları
British American Tobacco (BAT) grubuna gelen zam 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmuştu. Grubun güncel en ucuz sigara fiyatı 85 TL, en pahalı sigarası ise 100'ye çıktı.
Philip Morris'e de zam geldi!
Philip Morris Grubu'na gelen ikinci zamla birlikte, en ucuz sigara 90 TL'ye, en pahalı sigara ise 100 TL'ye yükseldi.
TT Grubu'na gelen zam bugünden itibaren geçerli
TT Grubu yapılan zam sonrası en ucuz sigarası 82 TL'ye çıktı. En pahalı ürünün fiyatı ise 100 TL oldu. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.
Captain Black'in güncel fiyatları
Captain Black grubunda sigara fiyatları 85 TL'ye çıktı.