Sınırsız uçuş kampanyası: 9 bin 500 TL'ye 7 ay seyahat

Uçuş ücreti 1 cent

GoWild kartına sahip yolcular için bilet ücreti uçuş başına 0,01 dolar (yaklaşık 0,48 TL) olarak uygulanıyor. Ancak yolcular; vergiler, resmi harçlar ile koltuk seçimi, kabin veya kayıtlı bagaj gibi isteğe bağlı hizmetlerin ücretlerini ayrıca ödemeye devam ediyor.