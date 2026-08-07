Sınırsız uçuş kampanyası: 9 bin 500 TL'ye 7 ay seyahat
Hava yolu şirketi Frontier Airlines, 2026 GoWild! Sonbahar ve Kış Kartı'nı 199 dolarlık (yaklaşık 9 bin 500 TL) tanıtım fiyatıyla satışa çıkardı. Kartı satın alan yolcular, 28 Şubat 2027'ye kadar belirli koşullar kapsamında sınırsız uçuş hakkından yararlanabilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'li düşük maliyetli hava yolu şirketi Frontier Airlines, sonbahar ve kış dönemini kapsayan 2026 GoWild! Pass programını tanıttı. Şirket, sınırlı süreyle geçerli olmak üzere kartı 199 dolar (yaklaşık 9 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sundu.
Önceki dönemlerde belirli bir bekleme süresinin ardından kullanılabilen GoWild kartı, bu kez satın alındığı andan itibaren aktif hale geliyor. Böylece yolcular, kartlarını hemen kullanmaya başlayarak 28 Şubat 2027 tarihine kadar yaklaşık yedi ay boyunca seyahat edebiliyor.
Uçuş ücreti 1 cent
GoWild kartına sahip yolcular için bilet ücreti uçuş başına 0,01 dolar (yaklaşık 0,48 TL) olarak uygulanıyor. Ancak yolcular; vergiler, resmi harçlar ile koltuk seçimi, kabin veya kayıtlı bagaj gibi isteğe bağlı hizmetlerin ücretlerini ayrıca ödemeye devam ediyor.
Tatil döneminde de kullanılabilecek
Frontier, kampanya kapsamında planlı seyahat etmek isteyen yolcular için de ek avantajlar sunuyor. 17 Ağustos'a kadar kart satın alan kullanıcılar, belirli koltuk kontenjanlarından yararlanabilecek ve 4 Ocak 2027'ye kadar olan seyahatlerini daha erken planlayabilecek.
Şirketin açıkladığı bilgilere göre erken rezervasyon ücretleri 29 dolardan (yaklaşık 1.384 TL), yoğun tatil dönemlerinde uygulanan ek ücretler ise 79 dolardan (yaklaşık 3.769 TL) başlıyor. Kampanya kapsamında bazı yoğun seyahat tarihlerindeki kısıtlamalar da esnetiliyor.
"GoWild daha da gelişti"
Frontier Airlines Ticari İşlerden Sorumlu Başkanı Bobby Schroeter, GoWild programının spontane seyahat özgürlüğünü daha fazla planlama seçeneğiyle bir araya getirdiğini belirtti.
Kart sahiplerinin New England'dan Rocky Dağları'na, Porto Riko'dan şirketin hizmet verdiği diğer destinasyonlara kadar çok sayıda rotada seyahat edebileceğini ifade edildi.
Şirket, 199 dolarlık (yaklaşık 9 bin 494 TL) tanıtım fiyatının sınırlı süreyle geçerli olacağını, kampanya sona erdikten sonra kart ücretinin artırılacağını duyurdu.