Soğanda hesap tersine döndü: Ekimi yüzde 40 azalınca fiyatı fırladı

Dekardan 10 tona kadar ürün alınıyor

Bu yıl sadece fiyat değil, verim de üreticiyi memnun ediyor. Tarlalarda yapılan incelemelerde soğanın büyüklüğü ve kalitesinin iyi olduğu belirtilirken dekardan 8 ila 10 ton arasında ürün alınıyor.