Soğanda hesap tersine döndü: Ekimi yüzde 40 azalınca fiyatı fırladı
Son iki yıldır soğanda zarar eden çiftçi, soğan ekim alanının ülke genelinde yüzde 40 azalmasıyla artan fiyatlardan ve verimden memnun. Ancak yemeklerin vazgeçilmesi soğanın tarladan 15 liraya çıkarken tüketiciye ulaşana kadar 60 lirayı bulması dikkat çekiyor.
Karaman’da yazlık soğan hasadı bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Kazımkarabekir ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlalara giren mevsimlik işçiler, söktükleri soğanları temizleyip çuvalladı.
Bu yıl hasat ise piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle normalden 15 gün erken başladı.
İki yıl zarar etti, bu yıl tablo değişti
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticinin son iki yıldır soğandan zarar ettiğini, bunun da ekim kararlarını etkilediğini söyledi.
Ülke genelinde soğan ekiminin yaklaşık yüzde 40 azaldığını belirten Bayram, azalan üretimle birlikte ürünün değer kazandığını ifade etti.
Bayram, “Fiyatın yüksek olması üreticinin çok para kazandığı anlamına gelmiyor. Şu an tarladan kilosu 15-20 lira bandında çıkan soğan, sofralarımıza gelinceye kadar 60 lirayı buluyor.” dedi.
Dekardan 10 tona kadar ürün alınıyor
Bu yıl sadece fiyat değil, verim de üreticiyi memnun ediyor. Tarlalarda yapılan incelemelerde soğanın büyüklüğü ve kalitesinin iyi olduğu belirtilirken dekardan 8 ila 10 ton arasında ürün alınıyor.