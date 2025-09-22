ŞOK 20-23 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a şarjlı budama makinesi geliyor!
ŞOK'un merakla beklenen 20-23 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde ŞOK'ta dekupaj testere, şarjlı budama makinesi, darbeli matkap, priz, deterjan, şampuan ve pek çok gıda ürününde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK 20-23 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 20-23 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Aprilla Dekupaj Testere 749 TL
- Aprilla Şarjlı Budama Makinesi 1.190 TL
- Şarjlı Polisaj Makinesi 699 TL
- Katlanabilir Şarjlı Vidalama 349 TL
- Silikon Tabancası 149 TL
- Şarjlı Hassas Tornavida Seti 699 TL
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL
- Ülker Hobby Kakaolu Krema 110 TL
- Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 210 TL
- Fide Eko Ton Balığı 100 TL
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ