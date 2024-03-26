Son dakika... Emekli banka promosyon tutarları belli oldu: Maaşa göre ne kadar promosyon ödenecek? Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular dün başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yapıldı. Promosyon ödemeleri brüt maaş üzerinden yapılıyor. Brüt maaşa göre, ödenecek promosyonlar da belli oldu. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılıyor? İşte brüt maaşa göre ödenecek promosyon tutarları...

Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular dün alınmaya başladı. Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. 1 | 7

Kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Sabah'ın haberine göre, Ziraat Bankası'na dün 446 bin kişi başvurdu. Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam başvuru sayısı 100 bini buldu. 2 | 7

Brüt maaşa göre banka promosyonları belli oldu Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesinden yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. SGK'dan kamu bankalarına emeklilerin brüt maaşlarına ilişkin bilgiler gönderilmeye başlandı. 3 | 7