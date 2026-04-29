Sovyetlerin Ay hayali satışta: Uzay kıyafetine 350 bin dolar fiyat
Soğuk Savaş döneminde Ay görevleri için geliştirilen Sovyet uzay giysisi "Krechet", eBay’de 350 bin dolardan satışa çıkarıldı. Tarihi değeri yüksek parça koleksiyoncuların radarına girdi. Satılan nadir parça sosyal medyada gündem oldu.
Sovyetler Birliği’nin Ay’a insan gönderme planları kapsamında geliştirilen uzay giysilerinden biri, yıllar sonra satışa çıkarıldı.
“Krechet” adı verilen ve Ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan uzay kıyafeti, e-ticaret platformu eBay’de 350 bin dolar fiyat etiketiyle listelendi.
Rahat hareket edilecek şekilde tasarlandı
İlanda yer alan bilgilere göre söz konusu uzay giysisi, Sovyetlerin insanlı Ay programı kapsamında geliştirilen Krechet modeline ait. Sert kabuklu yapısı ve arkadan giriş sistemiyle dikkat çeken tasarım, astronotların Ay yüzeyinde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlandı.
ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı sırasında geliştirilen pek çok proje, Ay’a iniş gerçekleşmeden rafa kaldırıldı. Bu nedenle Krechet gibi ekipmanlar aktif görevde kullanılmadı.
Günümüzde ise döneme ait ürünler, yüksek fiyatlarla koleksiyoncular arasında alıcı buluyor.
eBay’de “350 bin dolar ya da teklif usulü” ibaresiyle satışa çıkarılan uzay giysisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu paylaşımlara binlerce etkileşim geldi.