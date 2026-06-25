SPK'dan 6 şirkete ceza 5 halka arz onayı

Ekim Turizm ise 132 milyon TL'lik bedelli artırımın yanı sıra 30 milyon TL'lik pay satışı yapacak. Şirketin hisseleri 30,26 TL'den yatırımcıya sunulacak. Soho Giyim 100 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirecek ve satış fiyatı 15,00 TL olarak açıklandı. İsvea Seramik 60 milyon TL'lik artırımda hisse başına 20,90 TL talep edecek. Golda Gıda ise 50 milyon TL sermaye artırımı yapacak ve halka arz fiyatını 9,20 TL olarak belirledi.