SPK'dan 6 şirkete ceza 5 halka arz onayı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde beş şirketin halka arzına onay verildiği bildirildi. Kurul, izahnamelerinde eksik bilgi bulunan iki şirkete ve bu şirketlerin yöneticilerine toplamda 24,8 milyon lirayı aşan idari para cezası kesti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SPK'nın onayladığı halka arzlar arasında Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda yer alıyor. Bu şirketlerin toplamda yaklaşık 1,3 milyar liralık sermaye artırımına gitmesi bekleniyor. Orzaks İlaç 31,5 milyon TL bedelli sermaye artırımı yapacak ve mevcut ortakları 21 milyon TL'lik pay satışı gerçekleştirecek. Halka arz satış fiyatı hisse başına 69,00 TL olarak belirlendi.
Ekim Turizm ise 132 milyon TL'lik bedelli artırımın yanı sıra 30 milyon TL'lik pay satışı yapacak. Şirketin hisseleri 30,26 TL'den yatırımcıya sunulacak. Soho Giyim 100 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirecek ve satış fiyatı 15,00 TL olarak açıklandı. İsvea Seramik 60 milyon TL'lik artırımda hisse başına 20,90 TL talep edecek. Golda Gıda ise 50 milyon TL sermaye artırımı yapacak ve halka arz fiyatını 9,20 TL olarak belirledi.
Kurul ayrıca, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 414,9 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırımına da yeşil ışık yaktı. Borçlanma araçları cephesinde ise Adil Varlık Yönetim, Yapı Kredi Faktoring, Koç Finansman, Garanti Bankası, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ak Yatırım'ın toplamda milyarlarca lira ve dolar cinsinden tahvil ve finansman bonosu ihraçları onaylandı.
6 şirket yöneticisine 5,8'er milyon TL ceza
SPK'nın dikkat çeken kararlarından biri, Girişim Elektrik ve Europower Enerji hakkında verilen ağır para cezaları oldu. Kurul, her iki şirketin onaylanmış izahnamelerinde ve bağımsız hukukçu raporlarında devam eden davalara ilişkin bilgilerin yer almaması nedeniyle soruşturma başlattı. Bu eksikliklerin yatırımcıları yanıltıcı nitelikte olduğuna hükmeden SPK, Girişim Elektrik'e 640 bin TL, Europower Enerji'ye ise 1,94 milyon TL ceza kesti.
Sorunun boyutu, şirket yöneticilerine kesilen cezalarla daha da büyüdü. Kurul, Girişim Elektrik ve Europower Enerji'nin yanı sıra, şirketlerin yöneticileri Ali Gökhan Öztürk, Muhittin Behic Harmanlı ve Ramin Malek'e de 5,8'er milyon TL idari para cezası uyguladı.
SPK, yatırımcıları koruma amacıyla izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki internet sitesine erişim engeli getirilmesi için harekete geçti. Söz konusu sitelerin linkleri https://sube.piramitsube.com/login ve https://sube.piramitsube.com/signup olarak belirtildi.
SPK, yatırımcıları koruma amacıyla izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki internet sitesine erişim engeli getirilmesi için harekete geçti. Söz konusu sitelerin linkleri https://sube.piramitsube.com/login ve https://sube.piramitsube.com/signup olarak belirtildi.
Öte yandan, Kurul piyasaların derinleşmesi için de adımlar attı. Fiba Yatırım ve Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye yurt dışında işlem aracılığı yetkisi verildi. Tuna Portföy Yönetimi AŞ'ye portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet izni çıkarken, Gekas Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin kuruluşuna da onay verildi. Ata Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımına izin verilirken, Akfen GYO'nun kısmi bölünme işlemi ve Yapı Kredi Yatırım'ın varlık kiralama şirketi kurması da onaylanan diğer önemli kararlar arasında.