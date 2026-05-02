Starbucks CEO’sundan 9 dolarlık kahve savunması

Starbucks CEO’su Brian Niccol’un yüksek kahve fiyatlarını savunan açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. 9 dolara kadar çıkan kahvelerin “özel deneyim” sunduğunu söyleyen CEO, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Remziye Karakuş
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks’ın CEO’su Brian Niccol, şirketin artan fiyat politikasını savundu.

Wall Street Journal podcastine konuşan Niccol, müşterilerin yalnızca kahve satın almadığını, aynı zamanda “yüksek kaliteli bir deneyim” için ödeme yaptığını söyledi.

Brian Niccol, farklı gelir gruplarından insanların Starbucks’ta harcama yapmaya devam ettiğini belirterek, “İnsanlar özel bir deneyim yaşamak istiyor. Bazen 9 dolarlık bir kahve, kendinizi ödüllendirmek gibi hissettirebiliyor” ifadelerini kullandı.

CEO’ya göre müşteriler, yalnızca içecek için değil; mağaza atmosferi, oturma alanı ve çalışanlarla kurulan iletişim için de ödeme yapıyor.

Niccol, özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağı müşteriler arasında güçlü performans yakaladıklarını savundu.

Starbucks’ın sunduğu değerin indirimlerden çok deneyim odaklı olduğunu söyleyen CEO, yüksek fiyatların satışları olumsuz etkilemediğini ileri sürdü.

Şirket yönetimi, premium kahve deneyiminin müşteriler tarafından hâlâ tercih edildiğini düşünüyor.

Niccol’un açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı CEO’yu “gerçek hayattan kopuk” olmakla eleştirdi.

Bazı kullanıcılar Starbucks’ın artık eskisi kadar kaliteli bir deneyim sunmadığını savunurken, bazıları da barista ile müşteri etkileşiminin abartıldığını söyledi.

