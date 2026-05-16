Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Starbucks, maliyetleri azaltma hedefi kapsamında yeni bir işten çıkarma dalgası başlattı. Şirket, ABD’de 300 kurumsal pozisyonu kapatma kararı alırken bazı bölgesel ofislerini de kapatacağını açıkladı.
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, küresel operasyonlarında yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor.
Şirket, zayıf satış performansı ve artan operasyonel maliyetler nedeniyle yeni tasarruf adımları atmaya başladı.
Açıklanan plana göre Seattle’daki genel merkez dahil olmak üzere ABD genelinde 300 kurumsal pozisyon kaldırılacak.
Şirket ayrıca yurt dışındaki kurumsal rollerini de yeniden değerlendirmeye aldı.
Starbucks yönetimi, son dönemde yeni ürünler, yoğun reklam kampanyaları ve sipariş süreçlerini hızlandırmaya yönelik dönüşüm planı üzerinde çalışıyor. Bu strateji, CEO Brian Niccol liderliğinde yürütülüyor.
Şirketin hedefi iki yıl içinde toplam 2 milyar dolarlık maliyet azaltımı sağlamak. Son işten çıkarmalarla birlikte kapatılan kurumsal pozisyon sayısı 2 bini geçti.
Starbucks ayrıca Atlanta, Chicago, Dallas ve California’daki bazı bölgesel ofislerini kapatma kararı aldı.
Bu ofislerde çalışan personelin büyük bölümünün uzaktan çalışma sistemine geçeceği belirtildi.
Şirket, yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık 400 milyon dolarlık gider yazmayı planlıyor.
Starbucks’ın ayrıca Tennessee eyaletindeki Nashville ofisine 100 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve burada ilerleyen dönemde 2 bin kişilik yeni bir çalışma merkezi oluşturmayı hedeflediği açıklandı.