Google Haberler

Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Starbucks, maliyetleri azaltma hedefi kapsamında yeni bir işten çıkarma dalgası başlattı. Şirket, ABD’de 300 kurumsal pozisyonu kapatma kararı alırken bazı bölgesel ofislerini de kapatacağını açıkladı.

Giray Topçular
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 1

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, küresel operasyonlarında yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor.

1 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 2

Şirket, zayıf satış performansı ve artan operasyonel maliyetler nedeniyle yeni tasarruf adımları atmaya başladı.

2 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 3

Açıklanan plana göre Seattle’daki genel merkez dahil olmak üzere ABD genelinde 300 kurumsal pozisyon kaldırılacak.

3 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 4

Şirket ayrıca yurt dışındaki kurumsal rollerini de yeniden değerlendirmeye aldı.

4 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 5

Starbucks yönetimi, son dönemde yeni ürünler, yoğun reklam kampanyaları ve sipariş süreçlerini hızlandırmaya yönelik dönüşüm planı üzerinde çalışıyor. Bu strateji, CEO Brian Niccol liderliğinde yürütülüyor.

5 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 6

Şirketin hedefi iki yıl içinde toplam 2 milyar dolarlık maliyet azaltımı sağlamak. Son işten çıkarmalarla birlikte kapatılan kurumsal pozisyon sayısı 2 bini geçti.

6 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 7

Starbucks ayrıca Atlanta, Chicago, Dallas ve California’daki bazı bölgesel ofislerini kapatma kararı aldı.

7 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 8

Bu ofislerde çalışan personelin büyük bölümünün uzaktan çalışma sistemine geçeceği belirtildi.

8 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 9

Şirket, yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık 400 milyon dolarlık gider yazmayı planlıyor.

9 10
Starbucks yüzlerce kişiyi işten çıkaracak - Resim: 10

Starbucks’ın ayrıca Tennessee eyaletindeki Nashville ofisine 100 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve burada ilerleyen dönemde 2 bin kişilik yeni bir çalışma merkezi oluşturmayı hedeflediği açıklandı.

10 10