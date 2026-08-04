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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti

Bakır fiyatları, Londra ve Şanghay'daki stokların belirgin biçimde gerilemesinden destek bularak yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara çıktı. Şanghay piyasasında da yukarı yönlü seyir izlenirken, stoklardaki hızlı düşüş arzın sıkılaşabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Damla Kaya
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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 1

Bakır fiyatları, Londra ve Şanghay'daki stoklarda görülen azalışın etkisiyle yukarı yönlü hareket etti.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 2

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara çıktı.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 3

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,91 yükselişle ton başına 106 bin 700 yuana ulaştı.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 4

Londra ve Şanghay stokları geriledi

LME'deki bakır stokları, nisan ayında kaydedilen yaklaşık 400 bin ton seviyesinden 244 bin 25 tona düştü.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 5

Şanghay'daki stoklar da mart ayında 430 bin tonun üzerinde bulunurken 69 bin 300 tona kadar geriledi.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 6

Buna karşılık COMEX bakır stokları, 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükseldi.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 7

Baz metallerde yükseliş ağırlık kazandı

Diğer baz metallerde de genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Nikel fiyatları LME'de yüzde 1,7, Şanghay'da ise yüzde 1,55 arttı.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 8

Alüminyum LME'de yüzde 0,76, Şanghay'da yüzde 1 değer kazandı.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 9

Kurşun fiyatları Londra'da yüzde 0,78, Şanghay'da yüzde 0,23 yükselirken kalay sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,81 artış gösterdi.

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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti - Resim: 10

Çinko LME'de yüzde 0,33 yükselmesine karşın Şanghay'da yüzde 0,58 değer kaybetti.

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