Stoklar eriyor, alarm zilleri çalıyor: Petrol fiyatlarında yeni tahminler...
Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin uzun süre aksaması halinde küresel petrol stoklarında "sıra dışı" erime yaşanabileceği uyarısıyla fiyat tahminlerini yukarı çekti. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğinde 90 dolar beklentisi açıklarken, arz şokunun sürmesi durumunda piyasada dengenin daha da bozulabileceğine dikkat çekti. Artan üretim kayıpları ve geciken normalleşme takvimi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı güçlendirirken, Morgan Stanley ise daha temkinli bir görünümle tahminlerini sabit tuttu.
Küresel finans devi Goldman Sachs, enerji piyasalarını hareketlendirecek yeni bir rapor yayımladı.
Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin uzun süre kapalı kalma ihtimalinin stoklarda "sıra dışı" bir erimeye yol açacağı uyarısında bulunarak, petrol fiyatlarına yönelik öngörülerini yukarı yönlü revize etti.
Brent petrol için yeni hedef
Aralarında Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby’nin de bulunduğu Goldman Sachs analistleri, 27 Nisan tarihli notlarında Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına ortalama 90 dolara yükseleceğini öngördü.
Bankanın daha önceki beklentisi ise 80 dolar seviyesindeydi.
Analistler, Basra Körfezi'ndeki üretim kaybının küresel dengeleri sarstığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Basra Körfezi’ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının, nisan ayında küresel petrol stoklarının rekor bir hızla, günde 11-12 milyon varil azalmasına neden olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tür ‘aşırı stok çekimlerinin sürdürülebilir olmadığı göz önüne alındığında, arz şoku daha uzun sürerse, talepte daha da keskin düşüşler gerekebilir."
Normalleşme beklentisi hazirana ötelendi
Piyasalardaki arz sıkıntısının beklenenden daha uzun süreceğine dikkat çeken uzmanlar, toparlanma takvimini de güncelledi.
Raporda, "Daha önce mayıs ortasında beklediğimiz Körfez ihracatındaki normalleşmenin, haziran sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini ve Körfez’deki üretimin daha yavaş toparlanacağını varsayıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Goldman Sachs, rafine ürünlerdeki arz kıtlığı ve fiyat artışlarının ekonomiyi zorlayabileceğine işaret ederek şu uyarıyı yaptı:
"Petrol fiyatlarına yönelik net yukarı yönlü riskler, rafine ürün fiyatlarının olağanüstü yüksek olması, ürün kıtlığı riskleri ve şokun benzeri görülmemiş boyutu nedeniyle, ekonomik riskler sadece ham petrol temel senaryomuzun öngördüğünden daha büyük."
Bu veriler ışığında banka, içinde bulunduğumuz bu çeyrekte günlük 9,6 milyon varil açık olacağını, Brent petrolün 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 93 dolar seviyelerinde seyredeceğini tahmin ediyor.
Morgan Stanley tahminlerinde değişikliğe gitmedi
Enerji piyasasına yönelik bir diğer analiz de Morgan Stanley'den geldi. Martijn Rats liderliğindeki analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık sebebiyle Basra Körfezi çıkışlı sevkiyatlarda günlük 14,2 milyon varillik bir düşüş yaşandığını bildirdi.
Banka, bu durumun küresel stoklarda günlük 4,8 milyon varil azalmaya yol açtığını, ancak bu açığın bir bölümünün zayıflayan talep ile dengelendiğini savundu.
Tahminlerini sabit tutan Morgan Stanley; Brent petrolün bu çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar olacağı yönündeki beklentisini korudu.