Süresiz nafaka dönemi bitiyor! AYM kararı sonrası 3 yeni model masada

Türkiye’de en fazla tartışılan nafaka türü ise boşanma sonrası eşe ödenen yoksulluk nafakası olarak öne çıkıyor. Bu nafakanın bağlanabilmesi için nafaka talep eden kişinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olması, diğer eşe göre daha az kusurlu bulunması ve karşı tarafın ödeme gücüne sahip olması gerekiyor.