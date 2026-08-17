Susuz yaylada başladı, 10 bin ağaca ulaştı: 17 yaşındaki öğrencinin projesine dünya çapında ödül

950 proje arasında gümüş derece

Üniversitelerden aldığı staj ve araştırma destekleriyle çalışmasını akademik makaleye dönüştüren Bahçivan'ın projesi Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde etti. ABD'de Terra Science tarafından düzenlenen iklim ve çevre odaklı yarışmada ise 950 proje arasından gümüş derece kazandı. İngiltere'deki benzer bir yarışmadan da bronz madalyayla döndü.

Proje ekibi 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak. Çalışmanın kasım ayında Hong Kong'da gerçekleştirilecek bir yarışmada bu kez girişimcilik projesi olarak finale çıkması planlanıyor.