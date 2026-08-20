Tadı kaçtı: 90 bin tondan 30 bin tona düşebilir
Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir üreticileri bu yıl ciddi verim kaybıyla karşı karşıya. Normal yıllarda yaklaşık 90 bin ton ürün alınan bölgede rekoltenin 30 bin tona kadar gerilemesi bekleniyor. Üstelik ürün azalmasına rağmen incirin kilogram fiyatı hasat döneminde 200 liradan 100 liraya kadar düştü.
Mersin'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mut'ta beyaz incir hasadı sürerken üreticiden dikkat çeken açıklamalar geldi. Kendine özgü rengi, aroması, tadı ve dayanıklılığıyla öne çıkan Mut beyaz incirinde bu sezon rekoltenin geçen yıllara göre sert şekilde düşmesi bekleniyor.
İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan beyaz incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında olan rekoltenin, bu yıl 30 bin tona kadar gerileyebileceği belirtiliyor.
Mut'ta erik ve kayısı sezonunun tamamlanmasının ardından beyaz incir hasadı başladı. İlçedeki üreticilerin önemli gelir kaynakları arasında bulunan ürün; aroması, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor.
Ancak bu yıl ağaçlardaki ürün miktarının azalması üreticiyi endişelendiriyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde beyaz incir rekoltesi normal yıllara kıyasla yaklaşık üçte bire inecek.
Üreticinin tek sorunu rekolte kaybı da değil. Hasadın henüz ortalarına gelinmeden beyaz incirin kilogram fiyatının 200 liradan başlayarak 100 liraya kadar gerilemesi endişeyi artırdı.
Bölgede özellikle bahçe kenarlarına dikilen incir ağaçları doğal toprak ve iklim koşullarında yetişiyor. Kimyasal müdahaleden uzak yetiştirildiği belirtilen beyaz incir, yoğun aroması ve tatlılığı nedeniyle ağırlıklı olarak sofralık tüketiliyor.
Beyaz incir temmuz sonu ile ağustos başında olgunlaşıyor. Hasadın ardından çoğunlukla kurutulmadan, taze olarak tüketiciye ulaştırılıyor. Ürün, yumuşak iç yapısı ve yoğun doğal şekeriyle öne çıkıyor.
İncirlerin Ankara, Mersin ve Konya'nın yanı sıra farklı illere sevk edildiği ve bir bölümünün de ihraç edildiği belirtiliyor.