Taksitli telefon alımında limit 20 bine çıktı: İşte 12 ay taksitle alınabilecek akıllı telefonlar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredilerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Açıklamaya göre, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi on iki ay olarak belirlendi. Fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan telefonlar içinse bu süre üç ay ile sınırlandırıldı. 1 | 10

Yenilenmiş telefon kategorisinde ise fiyatı 25 bin lira ve altındaki cihazlar için kredi vadesi on iki ay olacak. Fiyatı 25 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş cihazlar için vade sınırı üç ay olarak uygulanacak. 2 | 10

BDDK’nın açıklamasında, yenilenmiş telefonlarda herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkânı sunulmasına son verildiği belirtildi. Yeni düzenleme ile sıfır ve ikinci el telefon alımlarında kredi kartına taksit yapılması sınırlandırılmaya devam ediyor. 3 | 10