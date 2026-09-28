Talep patladı, üreticinin yüzü güldü: Kilosu 70 lirayı buluyor
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yöreye özgü tescilli armutta hasat başladı. Üreticiler bu yıl verim ve kaliteden memnun olduklarını belirtirken, yoğun talep gören ürünün kilogramı büyüklüğüne göre 50 ila 70 liradan satılıyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca bölgesinde yetiştirilen armutlarda hasat dönemi başladı.
Yaklaşık 20-30 gün devam etmesi beklenen hasatta üreticiler, bu yıl hem verimden hem de ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti.
Kozluca merkezinde esnaflık yapan Mehmet Demirkaya, armut toplamak için üretici Nizamettin Maltaş'ın bahçesine geldi. Bahçeden topladığı armutları marketinde perakende olarak satışa sunduğunu belirten Demirkaya, Akçadağ armudunun doğal yapısı ve kendine özgü lezzetiyle öne çıktığını söyledi.
Yöreye özgü bal armudu
Akçadağ armudunun bölgeye özgü bir ürün olduğunu dile getiren Demirkaya, "Yüzde yüz doğal, tescilli armudumuz. Bal armudu olarak biliniyor. Akçadağ'a mahsus bir armut. Çok lezzetli. Küçük olanlarını çocuklara mama yaparak bile veriyorlar" dedi.
Fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor
Bahçesinde yaklaşık 30-40 armut ağacı bulunan üretici Nizamettin Maltaş da hasada başladıklarını belirtti. Toplama sürecinin yaklaşık 20-30 gün devam edeceğini aktaran Maltaş, "Bu sene meyve kalitesi de bolluğu da güzel. Fiyatlarımız meyvenin kalitesine ve büyüklüğüne göre 50, 60, 70 lira arasında değişiyor. Geri kalan ürünlerimiz de meyve suyu olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Talebe yetişmekte zorlanıyorlar
Armutlara ilginin yüksek olduğunu belirten Maltaş, ürünleri hem toptan hem de perakende olarak sattıklarını söyledi. Hasat döneminin kısa olduğuna dikkati çeken Maltaş, "Talepler gayet iyi. Yetiştiremiyoruz. Kısa bir hasat sürecimiz var. En fazla bir aylık süreçte ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Bu sene şu ana kadar güzel bir sezon geçiriyoruz. Ürünümüze yoğun talep var" diye konuştu.