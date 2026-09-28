Talep patladı, üreticinin yüzü güldü: Kilosu 70 lirayı buluyor

Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

Armutlara ilginin yüksek olduğunu belirten Maltaş, ürünleri hem toptan hem de perakende olarak sattıklarını söyledi. Hasat döneminin kısa olduğuna dikkati çeken Maltaş, "Talepler gayet iyi. Yetiştiremiyoruz. Kısa bir hasat sürecimiz var. En fazla bir aylık süreçte ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Bu sene şu ana kadar güzel bir sezon geçiriyoruz. Ürünümüze yoğun talep var" diye konuştu.