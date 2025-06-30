Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Temmuz ve Ağustos ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Bu dönemde 30'dan fazla BIST şirketi, yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Temettü alacak yatırımcılar için ödeme tarihleri ve dağıtılacak temettü tutarları netleşti. 1 | 19

Astor Enerji (ASTOR), Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) ve Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) gibi önde gelen şirketler de bu temettü döneminde öne çıkanlar arasında yer alıyor. 2 | 19

Temettü ödemeleri 1 Temmuz’da başlayacak ve 28 Ağustos 2025’e kadar sürecek.



İşte Temmuz ve Ağustos 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri… 3 | 19