Tarım Kredi öncü oldu, yerel ve zincir marketlere de yayılıyor: Yüzde 25 indirim yapılacak! Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için Ramazan’da da elini taşın altına koyarak 900 üründe fiyatı sabitleyen Tarım Kredi, öncü oldu. Vatandaş TK Marketler’e akın etti. Kampanya, yerel ve zincir marketlere de yayılıyor

Ramazan ayının başında vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için harekete geçen Tarım Kredi Marketleri yine piyasaya öncülük etti. Et fiyatlarındaki indirimden sonra aralarında temel gıda ve temizlik maddelerinin olduğu 154 kategoride, 900 üründe daha fiyatı sabitledi. 1 | 7

Tarım Kredi (TK) Marketleri'nin Ramazan boyunca fiyatları sabitlemesi dalga dalga diğer marketlere de yayılmaya başladı. Yerel ve ulusal birçok market zinciri başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde fiyat sabitleme ve indirim müjdesi geliyor. Fiyatlar değişse de marketler raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler yapacak. 2 | 7

Ramazan'da birçok vatandaşın 'alışveriş sepetini daha ucuza nerede doldururum' sorusuna cevap niteliğinde bir kampanyaya imza atan Tarım Kredi Marketleri, fiyatı günlük değişen manav grubu gibi ürünler hariç temel tüketim ve temizlik ürünlerinde bir ay boyunca fiyatları değiştirmeyeceğini ilan etti. Ucuz ürünler ülke genelinde 1.590 adet Kooperatif Market, 400 adet KoopMini Market ve 291 adet KoopBakkal olmak üzere toplamda 2.281 adet noktada satılmaya başlandı. 3 | 7