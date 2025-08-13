Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL

Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan arz-talep dengesizliği, bu yıl Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun ve karpuz üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl iyi kazandıran ürünlere yönelim, bu yıl aşırı üretime ve fiyat düşüşlerine neden oldu. 1 | 6

Tarlada 2 TL, marketlerde 8,5 TL Bafra Ovası'nda kavun-karpuz hasadı devam ederken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor. Karpuz tarlada 2 TL, komisyoncuda ise 2,5 TL'den alıcı buluyor. Kavunun tarladaki fiyatı 9 TL iken, komisyoncuda 10 TL'ye satılıyor.

Market raflarında ise karpuz 7,5 ile 8,5 TL'den, kavun ise 20-25 TL arasında yer alıyor. Bafralı üreticiler, bu sene ürünün bol olduğunu ve para etmediğini söyledi.

Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut Gün, fiyat dalgalanmalarının tarımdaki planlama eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Gün, "Fiyatlar tamamen arz-talep dengesiyle alakalı. 15-20 gün önce Bafra Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Fiyatlar tarlada 2 TL" dedi.