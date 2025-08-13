  1. Dünya Gazetesi
Türkiye tarımında yaşanan arz-talep dengesizliği, bu yıl Samsun’un Bafra Ovası’nda kavun ve karpuz üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl yüksek kazanç sağlayan ürünlere yönelim, bu sezon aşırı üretime ve fiyatların düşmesine yol açtı. Tarlada 2 TL’ye satılan karpuz, markette 8,5 TL’ye kadar çıkıyor.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 1

Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan arz-talep dengesizliği, bu yıl Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun ve karpuz üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl iyi kazandıran ürünlere yönelim, bu yıl aşırı üretime ve fiyat düşüşlerine neden oldu.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 2

Tarlada 2 TL, marketlerde 8,5 TL

Bafra Ovası'nda kavun-karpuz hasadı devam ederken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor. Karpuz tarlada 2 TL, komisyoncuda ise 2,5 TL'den alıcı buluyor. Kavunun tarladaki fiyatı 9 TL iken, komisyoncuda 10 TL'ye satılıyor. 

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 3

 Market raflarında ise karpuz 7,5 ile 8,5 TL'den, kavun ise 20-25 TL arasında yer alıyor. Bafralı üreticiler, bu sene ürünün bol olduğunu ve para etmediğini söyledi.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 4

Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut Gün, fiyat dalgalanmalarının tarımdaki planlama eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Gün, "Fiyatlar tamamen arz-talep dengesiyle alakalı. 15-20 gün önce Bafra Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Fiyatlar tarlada 2 TL" dedi.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 5

"Planlama eksikliği ve arz fazlası büyük sorun"

Mesut Gün, Türkiye tarımının en büyük sorunlarından birinin planlama eksikliği olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar geçen yıl karpuzdan para kazandıysa, bu yıl üretimi artırıyor. Bu da arz fazlasına neden oluyor. Bu durumda ya fiyat çok düşer ya da ürün elde kalır" ifadelerini kullandı.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL - Resim: 6

Gün, bu sorunun çözümü için ihracat pazarlarının genişletilmesi ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
