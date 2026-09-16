Tarlada 10 TL, manavda 40 TL: Üretici hasattan memnun fiyattan dertli
Hatay’da sezonun son kavun hasadı sürerken üretici fiyat farkına dikkat çekti. Tarlada kilogramı 10 TL’den satılan kavunun manavlarda 30-40 TL’ye ulaştığını belirten çiftçi Mahmut Koçak, 20 dönümlük araziden 80 ton ürün bekliyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde kavun üreticileri sezonun son hasatlarını gerçekleştiriyor. Bohşin Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mahmut Koçak da 20 dönümlük arazisinde kış kavunu hasadına başladı.
Bu yıl verimin yüksek olduğu kavunda üreticilerin sıcak havayla mücadelesi sürüyor. Yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda tarlada çalışan üreticiler, ürünlerini toplamaya devam ediyor.
Aşırı yağışlar nedeniyle hasadı geciken kavunun kilogramı tarlada 10 TL’den satılıyor. İlk kez kavun üretimi yapan Koçak, 20 dönümlük araziden yaklaşık 80 ton ürün elde etmeyi bekliyor.
40 derece sıcakta hasat mesaisi
Kavurucu sıcakta zor şartlarda emek vererek ekmek paralarını kazandıklarını ifade eden çiftçi Mahmut Koçak, "Buraya bu sene kış kavunu ektik ve yaklaşık 20 dönüme yakın alanımız var. Bu sene hasadımız dört dörtlük, Allah’a şükür iyi gidiyor. Bu sıcaklığın altında çalışıyoruz, siz de görüyorsunuz. Normalde sabah 07.00’de gelip 14.00’te işi bırakıyoruz. Ancak tarla bizim olduğu için istediğimiz zaman çalışabiliyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Sıcağın altında çalışmak zordur ama ne yapacaksın, ekmek parası. Şu anda sıcaklık yaklaşık 40 dereceye yakın ama maalesef çalışmak zorundayız. 50 derece de olsa yine çalışacağız" dedi.
20 dönümden 80 ton ürün bekliyor
Bu yıl ilk kez kavun ektiklerini belirten Koçak, hasattan yaklaşık 80 ton ürün beklediklerini söyledi. Verimden memnun olduklarını ancak satış fiyatlarının beklentilerinin altında kaldığını dile getiren Koçak, tarlada 10 TL’ye sattıkları kavunun manavlarda çok daha yüksek fiyatlardan tüketiciye ulaştığına dikkati çekti.
Koçak, "Hasat bereketli, Allah’a şükür. Verim de iyi ama fiyat yönünden sıkıntı var. Şu anda kavunun kilogramını 10 liradan satıyoruz. Biz burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor. Geçen sene 60-70 liraya kadar çıktığı oluyordu. Tarlada ise geçen sene yaklaşık 25 TL’den alıyorlardı. Bu yıl bütün ekimler geç kaldığı için biz de geç kaldık. Normalde kış kavunu dediğimiz zaman bu ay itibarıyla hasadın bitmiş olması gerekiyor. Fakat hava şartlarından dolayı geciktik. Biz yaklaşık 20 dönüm kavun ektik. En azından 80 ton ürün almamız lazım. Şu anda Allah’a şükür verim iyi. Ancak fiyat ve satış konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Herkes bu sene kavun ektiği için fiyatlar da düştü" ifadelerini kullandı.