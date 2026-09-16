Tarlada 10 TL, manavda 40 TL: Üretici hasattan memnun fiyattan dertli

Koçak, "Hasat bereketli, Allah’a şükür. Verim de iyi ama fiyat yönünden sıkıntı var. Şu anda kavunun kilogramını 10 liradan satıyoruz. Biz burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor. Geçen sene 60-70 liraya kadar çıktığı oluyordu. Tarlada ise geçen sene yaklaşık 25 TL’den alıyorlardı. Bu yıl bütün ekimler geç kaldığı için biz de geç kaldık. Normalde kış kavunu dediğimiz zaman bu ay itibarıyla hasadın bitmiş olması gerekiyor. Fakat hava şartlarından dolayı geciktik. Biz yaklaşık 20 dönüm kavun ektik. En azından 80 ton ürün almamız lazım. Şu anda Allah’a şükür verim iyi. Ancak fiyat ve satış konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Herkes bu sene kavun ektiği için fiyatlar da düştü" ifadelerini kullandı.