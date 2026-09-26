Tarlada 30 lira, markette 60 liraya çıkıyor: Hasadı tek tek yapılıyor

Aile boyu üretim yapıyorlar

Elmalar Mahallesi'nde üretim yapan Çolak ailesi de seradaki hasadı birlikte gerçekleştiriyor.

Üretici Battal Çolak, 14 dönümlük seralarında turşuluk kornişon yetiştirdiklerini belirterek, "Seramızda turşuluk kornişon var. Buraya sabah erken gelip öğle saatlerinde paydos ediyoruz. Bu ürünler tek tek toplanıp çuvallara doldurulduktan sonra buradan hal pazarına gidiyor. Hal pazarından sonra da market ve semt pazarlarına gidiyor. Tarladaki fiyatı ortalama 30 lira ise marketteki fiyatı ise 55 lira civarında" diye konuştu.