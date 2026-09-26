Tarlada 30 lira, markette 60 liraya çıkıyor: Hasadı tek tek yapılıyor
Kahramanmaraş’ta seralarda yetiştirilen turşuluk kornişonların hasadı sürüyor. Üreticiden kilogramı yaklaşık 30 liraya çıkan ürün, market ve pazarlarda 50 ila 60 liradan satılıyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seralarda yetiştirilen turşuluk kornişon ve salatalıkların hasadı sürüyor.
Elmalar Mahallesi'ndeki seralarda olgunlaşan ürünler, üreticiler tarafından tek tek toplanarak satış için hazırlanıyor. Hasadın ardından tüccarlara verilen ürünlerin kilogramı sera ve tarlada yaklaşık 30 liradan satılırken, market ve pazarlarda fiyatlar 50 ila 60 liraya kadar çıkıyor.
Aile boyu üretim yapıyorlar
Elmalar Mahallesi'nde üretim yapan Çolak ailesi de seradaki hasadı birlikte gerçekleştiriyor.
Üretici Battal Çolak, 14 dönümlük seralarında turşuluk kornişon yetiştirdiklerini belirterek, "Seramızda turşuluk kornişon var. Buraya sabah erken gelip öğle saatlerinde paydos ediyoruz. Bu ürünler tek tek toplanıp çuvallara doldurulduktan sonra buradan hal pazarına gidiyor. Hal pazarından sonra da market ve semt pazarlarına gidiyor. Tarladaki fiyatı ortalama 30 lira ise marketteki fiyatı ise 55 lira civarında" diye konuştu.
Bir gün gecikince ürünler büyüyor
Serada çalışan Ceylan Çolak ise toplanan kornişonların paketlenmesi ve çuvallara doldurulmasıyla ilgilendiğini ifade etti.
Çolak, hasadın zamanında yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Çok emek isteyen bir iş ancak yapılması da lazım. Bir gün geç toplasak kornişonlar irileşip büyüyor" dedi.
Kornişonun yanı sıra salatalık ve biber de yetiştiriliyor
Sera sahibi Fatma Çolak da üretim alanında kornişonun yanı sıra salatalık ve biber gibi ürünlerin hasadını yaptıklarını belirtti.
Toplanan ürünler seradan çıkarıldıktan sonra satış noktalarına ulaştırılmak üzere hal pazarına gönderiliyor.