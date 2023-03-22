Tarlada 4, markette 15 lira

Bahar mevsiminin kendini hissettirdiği bugünlerde açıkta ekimi yapılan ürünlerin hasadına da başlanıyor. Adana’nın Kozan ilçesinde 30 dönüm marul tarlasında da zorlu hasat başladı.

Ramazan’da sofralarda salatalarda sıkça tüketilen marulun tarlada 4 TL’den satıldığını kaydeden tarım işçilerinden Mustafa Kabaklı, "30 dönüm arazide marul kesimi yapıyoruz. Marulda bu sezon kalite yüksek ama ürün fiyatı yüksek değil. Bu bahçe sahibi damlama sulama sistemi ile ürüne iyi bakmış ve verim de oldukça yüksek. Şu an tarlada 4 TL. Tarlaya göre fiyat dışarıda çok yüksek. Depremden sonra bir fırsatçılık var" dedi.