Tarlada kilosu 125 TL: Coğrafi işaretli üründe hasat başladı
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yetişen ince kabuklu beyaz fasulyede hasat başladı. Tarladan sökülen ürün, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturuluyor.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yetiştirilen ve 2023’te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ince kabuklu beyaz fasulyede hasat dönemi başladı. Üreticiler ile tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek olgunlaşan fasulyeleri köklerinden söküp toplamaya başladı. Geniş arazilerdeki hasat çalışmaları havadan görüntülendi.
Tufanbeyli’nin önemli üretim noktalarından Pınarlar Mahallesi’nde fasulye, çiftçilerin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor. Mayıs ayında toprağa ekilen ürün, sezon boyunca yürütülen sulama ve bakım çalışmalarının ardından hasat olgunluğuna ulaştı.
Kurutulup ayıklanıyor
Tarladan toplanan fasulyeler önce kurutuluyor, ardından patozdan geçirilerek kabuklarından ve diğer parçalarından ayrılıyor. Son aşamada tek tek ayıklanan ürünler satışa hazır hale getiriliyor.
Fasulye üreticisi Mehmet Tokdemir, sezon boyunca hava koşulları ve tarımsal bakımın ürün verimi açısından belirleyici olduğunu belirterek, hasat dönemine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Fasulye ve nohut ürettiklerini anlatan Tokdemir, ürünlerini farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırmak için internet ve sosyal medya kanallarından da yararlandıklarını ifade etti. Tokdemir, ürünün kurutma ve patoz işlemlerinin ardından titizlikle seçildiğini belirterek, “Patozdan sonra tekrar bir elden geçiririz. Seçeriz tek tek, müşterilerimize ulaştırırız” dedi.
Üretici Dudu Tokdemir ise Tufanbeyli’nin iklim yapısının fasulye yetiştiriciliği için elverişli olduğunu dile getirdi. Fasulyenin serin ve rüzgarlı havayı sevdiğini belirten Tokdemir, bu yıl ürünlerin gelişiminden memnun olduklarını söyledi.
Kendi üretimlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını kaydeden Tokdemir, fasulyeyi doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini ifade etti.
Pınarlar Mahallesi’ndeki hasat çalışmalarında kadınlar da aktif rol aldı. Tarlada çalışan kadınlar, olgunlaşan fasulyelerin sökülmesi ve toplanmasına katkı sundu.
Hasat edilen fasulyeler kurutma, patoz ve ayıklama işlemlerinin ardından tüketiciye ulaştırılıyor. Üreticiler, Pınarlar’da yetişen beyaz kuru fasulyenin daha geniş kesimlere ulaşmasını ve doğrudan tüketiciyle buluşmasını hedefliyor.
Öte yandan fasulye tarlasını internet üzerinden görerek Pınarlar Mahallesi’ne gelen Serna Göle, üretim alanını yerinde inceleyip hasat çalışmalarını takip etti. Göle, üretim sürecini tarlada görmenin kendisi için memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Tufanbeyli beyaz fasulyesi, tarlada kilogramı 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor.