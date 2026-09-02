Tarlada kilosu 125 TL: Coğrafi işaretli üründe hasat başladı

Üretici Dudu Tokdemir ise Tufanbeyli’nin iklim yapısının fasulye yetiştiriciliği için elverişli olduğunu dile getirdi. Fasulyenin serin ve rüzgarlı havayı sevdiğini belirten Tokdemir, bu yıl ürünlerin gelişiminden memnun olduklarını söyledi.

Kendi üretimlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını kaydeden Tokdemir, fasulyeyi doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini ifade etti.