Taşıtta üst limit 6 milyon 250 bin liraya çıkıyor

Yeni kararla kişi veya risk grubu bazında uygulanacak sözleşme tutarı sınırları da değiştirildi.

Taşıt finansmanı sözleşmelerinde azami tutar 6 milyon 250 bin liraya yükseltilirken, konut veya çatılı iş yeri finansmanında üst sınır 62 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Bir kişi veya risk grubuna ait bütün sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.