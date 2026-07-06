Taşınma kararı hayatlarını değiştirdi: 600 bin TL'lik evle bambaşka bir düzen kurdular
ABD'de yoğun şehir yaşamını geride bırakan bir çift, İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki küçük bir kasabada yaklaşık 13 bin dolara satın aldıkları evle bambaşka bir hayata adım attı. Düşük yaşam maliyetinin yanı sıra güçlü komşuluk ilişkileri ve topluluk kültürünün yaşamlarını kökten değiştirdiğini anlatan aile, ABD'ye dönmeyi düşünmediklerini söyledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin New York kentinde yaşayan çift, yıllarca yoğun çalışma temposunun içinde daha büyük ev, daha yüksek gelir ve daha fazla başarı hedefiyle yaşadı. Ancak zamanla bunun kendilerini mutlu etmediğini fark eden aile, 2019 yılında Avrupa'ya taşınma kararı aldı.
İlk olarak Çekya'da yaşayan çift, 2020 yılında kızlarının dünyaya gelmesinin ardından İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki küçük bir kasabaya yerleşti.
Yaklaşık 13 bin dolara ev satın aldılar
Çift, iki katlı, iki yatak odalı ve yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki evi 11 bin 500 euroya, yani yaklaşık 13 bin dolara (yaklaşıl 600 bin TL) satın aldı. Bodrum katındaki üçüncü oda ve çatı katının da bulunduğu ev için daha sonra yaklaşık 15 bin euro değerinde tadilat yaptılar.
Aile, küçük kasabada yaşamaları sayesinde ABD'de karşılaşacakları yüksek konut maliyetlerinden kurtulduklarını ve evi kredi kullanmadan nakit olarak alabildiklerini belirtti.
Daha az kazandılar, daha fazla zaman kazandılar
İtalya'ya taşındıktan sonra ilk etapta uzaktan çalışmayı sürdüren anne, daha sonra teknoloji sektöründeki işini bırakarak bir seyahat şirketinde pazarlama alanında çalışmaya başladı.
Gelirinin azaldığını ancak buna rağmen yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını ifade eden anne, esnek çalışma saatleri sayesinde kızını okula götürüp getirebildiğini, ailesiyle daha fazla vakit geçirebildiğini ve İtalya'nın farklı bölgelerini keşfetme fırsatı yakaladığını söyledi.
Komşuluk kültürü yaşamlarını değiştirdi
Çifte göre İtalya'yı özel kılan en önemli unsur ekonomik avantajlardan çok güçlü topluluk kültürü oldu.
Kasabada komşuların sürekli sohbet ettiğini, insanların birbirlerini merak ettiğini ve yaz aylarında meydanların aileler ile çocukların buluşma noktası haline geldiğini anlatan aile, bu ortamın özellikle çocukların güven içinde büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.
Kızları artık İtalya'yı evi olarak görüyor
CNBC'nin haberine göre, ailenin 5 yaşındaki kızı bu yıl ilkokula başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren İtalyan kültürü içinde büyüyen çocuk, İngilizce, Çekçe ve İtalyancanın yanı sıra bölgenin yerel lehçesini de öğreniyor.
Anne ve baba için İtalya sonradan seçilmiş bir ülke olsa da kızları için burası artık doğup büyüdüğü ve kendisini ait hissettiği yer haline geldi.
"Daha az tükettik, daha fazla yaşadık"
Aile, İtalya'daki bürokratik işlemlerin zaman zaman zorlayıcı olduğunu ve ABD'deki yakınlarını özlediklerini kabul ediyor. Buna rağmen artık daha az tükettiklerini, daha fazla yürüdüklerini, komşularıyla daha fazla vakit geçirdiklerini ve günlük hayatın küçük anlarının tadını çıkardıklarını belirtiyor.
Çift, Abruzzo'daki küçük kasabada hem kendileri hem de kızları için aradıkları aidiyet duygusunu bulduklarını ve yakın gelecekte ABD'ye dönmeyi planlamadıklarını ifade ediyor.