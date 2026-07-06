Taşınma kararı hayatlarını değiştirdi: 600 bin TL'lik evle bambaşka bir düzen kurdular

"Daha az tükettik, daha fazla yaşadık"

Aile, İtalya'daki bürokratik işlemlerin zaman zaman zorlayıcı olduğunu ve ABD'deki yakınlarını özlediklerini kabul ediyor. Buna rağmen artık daha az tükettiklerini, daha fazla yürüdüklerini, komşularıyla daha fazla vakit geçirdiklerini ve günlük hayatın küçük anlarının tadını çıkardıklarını belirtiyor.

Çift, Abruzzo'daki küçük kasabada hem kendileri hem de kızları için aradıkları aidiyet duygusunu bulduklarını ve yakın gelecekte ABD'ye dönmeyi planlamadıklarını ifade ediyor.