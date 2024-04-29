Taşıt kredisinde banka banka faiz oranları: 400 bin TL'nin faizi, aylık taksiti ve geri ödeme planı
Türkiye enflasyonla mücadelede iç talebi kısmaya çalışıyor. Bu kapsamda faizler yükseliyor. Ancak yeterli nakdi olmayanlar ev ya da taşıt almak için kredi faizlerini araştırıyor. Taşıt kredisinde 22 yılın zirvesi yaşanırken, bankaların verdiği en yüksek miktar olan 400 bin TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor. İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları, aylık taksit ve toplam ödeme miktarları….
Taşıt kredisi faiz oranı son haftada yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e çıktı. Neredeyse yüzde 12 artış gerçekleşti. Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.
36 ay vadeyle kredi kullandığınızda aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor. Aylık taksitin 34 bin TL'yi aştığı bankalar da var.
Banka banka taşıt kredisi faiz oranlarını, aylık taksit ödeme planını ve toplam ödeyeceğiniz miktarı araştırdık.
İşte taşıt kredisinde güncel tablo...
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 3.85
Aylık Taksit: 25 bin 189 TL
Toplam Ödeme: 873 bin 115
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 28 bin 962 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 44 bin TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,85
Aylık Taksit: 28 bin 358 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 22 bin TL