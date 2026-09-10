TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması yönünde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TCMB'nin takvimine göre Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bankanın 1 Mart'tan itibaren ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos'ta yeniden başlaması ise bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme yönünde bir sinyal olarak değerlendirilmişti.
Anketlerde faiz beklentisi değişmedi
Piyasa anketleri, TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz değişikliğine gitmesinin beklenmediğini ortaya koyuyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Enflasyon yüzde 31,51'e geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 31,51'e geriledi. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve eğitim harcamalarındaki fiyat ayarlamaları ise enflasyondaki düşüşün hızını sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.
Para politikasının seyri açısından yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.