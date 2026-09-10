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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Cihan Oruçoğlu
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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne? - Resim: 1

TCMB'nin takvimine göre Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne? - Resim: 2

Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bankanın 1 Mart'tan itibaren ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos'ta yeniden başlaması ise bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme yönünde bir sinyal olarak değerlendirilmişti.

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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne? - Resim: 3

Anketlerde faiz beklentisi değişmedi

Piyasa anketleri, TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz değişikliğine gitmesinin beklenmediğini ortaya koyuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. 

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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne? - Resim: 4

Enflasyon yüzde 31,51'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 31,51'e geriledi. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve eğitim harcamalarındaki fiyat ayarlamaları ise enflasyondaki düşüşün hızını sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne? - Resim: 5

Para politikasının seyri açısından yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.

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