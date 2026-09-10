TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Piyasaların beklentisi ne?

Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bankanın 1 Mart'tan itibaren ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos'ta yeniden başlaması ise bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme yönünde bir sinyal olarak değerlendirilmişti.