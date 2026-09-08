TCMB için 4 yabancı kurumdan iki farklı senaryo

HSBC’nin faiz patikası diğer üç kurumdan daha hızlı bir gevşemeye işaret ediyor. Banka, politika faizinin yıl sonunda yüzde 34 seviyesine kadar gerilemesini bekliyor. Bu tahmin mevcut yüzde 37 seviyesine göre toplam 300 baz puanlık indirim anlamına geliyor.

Dolayısıyla kurumlar arasında yalnızca ilk indirimin zamanı değil, yıl sonunda faizin ulaşacağı seviye konusunda da ayrışma bulunuyor.