TCMB'nin kararı öncesi mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken; mevduat faizlerindeki son durum merak ediliyor. Ekonomistler, TCMB'nin bir faiz indirimine daha gidebileceğini öngörüyor. Ancak bu gelişme, mevduat faizlerinde düşüşe yol açabilir. Peki, TCMB'nin faiz kararı öncesi 32 gün vadeli 1 milyon TL'lik mevduat hesabının getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi fırsatı hangi bankada? İşte banka banka 32 gün vadeli TL mevduat hesabının getirisi...
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Faiz indirimine ilişkin güçlü bir beklenti oluşurken; faizde indirim adımlarının kredi ve mevduata da yansıması bekleniyor.
Peki TCMB'nin faiz kararı öncesi 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka 32 gün vadeli 1 TL'lik mevduat hesabının getirisi...
Şeker Bank
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 14 bin 904 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 14 bin 904 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 26 bin 827 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 827 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 29 bin 63 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 63 TL