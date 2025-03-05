TCMB'nin kararı öncesi mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Faiz indirimine ilişkin güçlü bir beklenti oluşurken; faizde indirim adımlarının kredi ve mevduata da yansıması bekleniyor.

Peki TCMB'nin faiz kararı öncesi 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka 32 gün vadeli 1 TL'lik mevduat hesabının getirisi...