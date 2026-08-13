Tektaşın müşterisi değişti: Kadınlar artık kendileri alıyor

Tektaşın hikâyesi tersine dönüyor





Elmas denince uzun yıllar boyunca akla nişan, evlilik ve çoğu zaman erkek tarafından alınan pahalı bir hediye geldi. Şimdi ise bu alışılmış denklem hızla değişiyor. Mücevher sektöründe büyüyen yeni eğilim, kadınların elması bir başkasından beklenen sembolik bir armağan yerine kendileri için alınan kişisel bir tercih olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.

Bu dönüşümün merkezinde laboratuvar elması var. Daha ulaşılabilir fiyat seviyesi, elmasın yalnızca özel bir dönüm noktasına bağlı olmadan da satın alınabilmesini sağlıyor. Böylece tektaş, sadece ilişki sembolü olmaktan çıkıp bireysel stil ve kişisel ödül kategorisine yaklaşıyor.