Temmuz enflasyon oranları tarihi: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayına girmek üzereyiz ve önümüzdeki ay enflasyon rakamları TÜİK tarafından ilan edilecek. Milyonlar enflasyonun düşüp düşmediğini merak ederken "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu yükseliyor. İşte tarihler...
Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05 olmuştu. Temmuz ayı verileri heyecanla bekleniyor. Ağustos ayına sayılı günler kala tarihler araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Temmuz 2025 enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE rakamlarını her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Temmuz verileri 3 Ağustos Pazar'a denk geldiği için rakamlar 4 Ağustos Pazartesi günü paylaşılacak.
AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Tahminler yüzde 1,65 ile 2,90 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 35,05’ten 33,90’a gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise temmuz itibarıyla yüzde 30,32 seviyesinde bulunuyor.