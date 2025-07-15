Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı tarihi araştırılmaya devam ediyor. Yüksek faiz ortamında yılık bazda enflasyonun da düşüşü ile faizlere indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple bu ayki toplantı kritik ve sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruluyor.
Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihini araştırıyor. Bu ay çok önemli... Enflasyonun yıllık bazda düşüşü nedeniyle faizlerin düşürülmesi bekleniyor. Fakat faizlerin ne kadar düşürüleceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşer?
Piyasalarda gözler temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmiş durumda. Uzmanlara göre, faiz indirimi ihtimali oldukça yüksek.
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyelerine gerilemesi yönünde. Bazı banka ve finans kuruluşları ise indirimin 350 baz puan olabileceğini öngörüyor.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisinin ardından, faiz indiriminin daha da derinleşerek 400 ila 500 baz puan arasında gerçekleşebileceği yorumları da yapılıyor.