Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman?

Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihini araştırıyor. Bu ay çok önemli... Enflasyonun yıllık bazda düşüşü nedeniyle faizlerin düşürülmesi bekleniyor. Fakat faizlerin ne kadar düşürüleceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

1 | 3