Temmuz zammı için geri sayım başladı: Masadaki senaryolar neler?
Temmuz ayında yapılması beklenen memur ve emekli maaş zamları için gözler TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ekonomistler, haziran enflasyonunun yüzde 1 ila 2 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Bu aralıkta oluşacak veri, milyonlarca kişinin gelir artışını belirleyecek. Ekonomistlere göre haziran enflasyonuna bağlı olarak emekli zammı yüzde 17'ye, memur zammı ise yüzde 16’ya yaklaşabilir.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar maaş zammı alırken, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik artışa ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak.
5 aylık enflasyon yüzde 15’i aştı
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2025’in ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 oldu. Bu oran, haziran verisi açıklanmadan dahi memur ve emekli maaşlarında artışın kesinleştiğine işaret ediyor.
Yılın ilk 5 ayındaki aylık TÜFE artışları şöyle gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Üç farklı zam senaryosu gündemde
Haziran ayı enflasyon oranına göre maaş zamlarının şöyle şekillenmesi bekleniyor:
Haziran enflasyonu %1 olursa:
Memur zammı: %15,14
Emekli zammı: %16,24