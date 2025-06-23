Temmuz zammı için geri sayım başladı: Masadaki senaryolar neler?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar maaş zammı alırken, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik artışa ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak.

5 aylık enflasyon yüzde 15’i aştı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2025’in ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 oldu. Bu oran, haziran verisi açıklanmadan dahi memur ve emekli maaşlarında artışın kesinleştiğine işaret ediyor.