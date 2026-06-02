Temmuz zammı için geri sayım başladı! Memur ve emeklilerin maaş artışı ne kadar olacak?
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Zam oranlarını belirleyecek kritik enflasyon verilerinin ilki 5 Haziran’da, son verisi ise 3 Temmuz’da açıklanacak. Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17-18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13-14 aralığında artış bekleniyor.
Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zammında son düzlüğe girildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş artış oranları netleşecek. Şimdiden kesinleşen dört aylık veriler, zam beklentilerinin yükselmesine neden oldu.
Yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkıyla birlikte artış oranı yüzde 10,51 olarak hesaplandı.
Temmuz zammının kesinleşmesi için iki önemli veri bekleniyor. İlk olarak 5 Haziran’da mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Ardından 3 Temmuz’da duyurulacak haziran enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artışları netlik kazanacak.
Ekonomistlerin mevcut tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 17 ila 18 arasında zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinde ise artış oranının yüzde 13 ila 14 seviyelerinde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.
Zam oranlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar temmuz ayından itibaren ödenecek. Memurlar ve memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuz ortasında alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de ayın ikinci yarısında hesaplara yatırılacak.
Memurların zamlı maaş ve ek ödemelerinin 15 Temmuz’da hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farklarının hesaplanmasının ardından gerekli görülen ek ödemeler de hak sahiplerine aktarılacak.
SSK emeklilerinin zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alması öngörülüyor. Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme döneminin 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Olası bir yasal düzenleme durumunda taban aylıkların yeniden belirlenmesi ve düşük maaş alan emeklilere ilave artış sağlanması gündeme gelebilir.
Memur emeklileri temmuz ayının başında maaşlarını mevcut tutarlar üzerinden alacak. Enflasyon farkı ve zam oranlarının kesinleşmesinin ardından oluşacak farklar daha sonra hesaplanarak ayrıca ödenecek.
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için temmuz ayı maaş zammı büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verileri yalnızca zam oranlarını değil, ödeme takvimini ve olası taban aylık düzenlemelerini de şekillendirecek. Bu nedenle gözler şimdi 5 Haziran ve 3 Temmuz tarihlerine çevrilmiş durumda.