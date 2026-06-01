Temmuz zammı için kritik tablo: Emekli ve memur emeklisinde tahminler ne?
Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emekliler ile memur emeklilerinin zam hesaplarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, özellikle memur emeklileri açısından beklentilerin karşılanmasının zor göründüğünü söyledi.
Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, gözler mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ocak-nisan dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği maaş artışını ortaya koyarken, nihai zam oranı mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşmeye başlayacak.
Emekliler için yüzde 18'in üzerinde zam ihtimali
İsa Karakaş'ın değerlendirmesine göre, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentilerin gerçekleşmesi halinde mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon görülebilir.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 18,58 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, daha düşük enflasyon rakamlarının açıklanması halinde bile emeklilerin maaş artışının yüzde 18'in üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti. En kötü senaryoda ise zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini öngördü.
Memur ve memur emeklileri için tablo farklı
Toplu sözleşme hükümleri nedeniyle memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarının aynı dönemde daha düşük seviyede kaldığına dikkat çekildi.
Nisan ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için kesinleşen 4 aylık artış oranının yüzde 10,51 olduğu belirtilirken, bu rakamın aynı dönemdeki yüzde 14,64'lük enflasyonun yaklaşık 4 puan altında kaldığı vurgulandı.
Karakaş, mevcut sistem nedeniyle memur emeklilerinin son yıllarda enflasyon karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü savundu.
Seyyanen zam beklentisi zayıfladı
Ankara kulislerinde memur emeklilerinin uzun süredir beklediği seyyanen zam konusunda olumlu bir gelişme bulunmadığını belirten Karakaş, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikası nedeniyle ilave bir düzenleme ihtimalinin düşük göründüğünü ifade etti.
Karakaş'a göre 2023 yılında verilen ve o dönemde 8 bin 77 lira olarak açıklanan seyyanen artışın bugün güncellenmiş karşılığının 22 bin liranın üzerine çıktığı hesaplanıyor.
Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde en düşük memur emeklisi maaşının temmuz zammı öncesinde yaklaşık 50 bin liraya yaklaşabileceği, temmuz artışıyla birlikte ise 57 bin liranın üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.
Gözler 3 Temmuz'da
Temmuz zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran'da, haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz'da duyurulacak.
Açıklanacak veriler, milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışının nihai oranını belirleyecek.