Temmuzda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenen zam oranı nedir?

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.