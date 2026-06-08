Temmuzda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenen zam oranı nedir?
Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. 5 aylık enflasyon farkı SGK ve Bağkur emeklileri için yüzde 16,61 olurken memur ve memur emeklisi yüzde % 5,05 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı yüzde 12,41. Şimdi gözler haziran ayında gelecek enflasyon rakamlarında... Peki, temmuzda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur, haziran ayında gelecek enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alacak. Enflasyon farı bu durumda büyük önem taşıyor. Uzmanlar beklentilerini sıralarken milyonlar da "Temmuzda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak" sorusuna cevap arıyor.
SGK VE BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?
Ekonomi çevrelerinde oluşan genel beklentiye göre, 5 aylık enflasyon verileri ve haziran ayına ilişkin tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18,1 oranında zam alması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklisi zam oranı nedir?
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileri dikkate alındığında temmuz zammının yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.